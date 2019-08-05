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Новая политическая ситуация

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  • Юрий Самодуров
  • 5.08.2019, 19:15
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Московские власти больше нельзя считать легитимными.

Абсолютно другая и абсолютно новая политическая и психологическая ситуация возникла для множества демократических настроенных людей в Москве после 27 июля и 3 августа 2019 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин и все руководство московских силовиков лично для меня и думаю для десятков, а может быть и сотен тысяч людей перестали быть легитимными.

Их больше нельзя считать и нельзя относиться к ним как к относительно легитимным представителям власти после осуществленных ими 27 июля и 3 августа жестоких разгонов массовых гражданских протестных акций москвичей.

Нельзя признавать и считать легитимными представителей власти осуществляющих террор[1] на улицах в отношении участников мирных гражданских акций несогласия с политикой властей. Мне представляется, что и депутаты и руководство нынешней Мосгордумы также потеряли свою относительную легитимность, т.к. не потребовали от мэра Москвы и московских силовиков не допустить и прекратить побоища на улицах Москвы, не потребовали и отстранения от должности и наказания должностных лиц отдававших приказы на разгон и избиения участников мирных массовых акций несогласия прошедших в Москве 27 июля и 3 августа.

Легитимность имеет два основания. Это и юридическое право на власть и одновременно признание гражданами (т.е. нами) права на осуществление власти теми или иными должностными лицами. Массовые задержания и избиения мирных демонстрантов и отказ властей выслушать и удовлетворить законные требования избирателей не соответствуют в наших глазах обязывающим, общественно значимым нормам поведения должностных лиц. 27 июля и 3 августа сделало власти Москвы нелегитимными в глазах огромного числа людей. В конечном счете – является ли и остается ли власть легитимной люди, массы решают сами и внутри себя. Так было в нашей стране в кризисные моменты и во время революций 1917 и 1991 годов.

Мне кажется, что десятки, а возможно сотни тысяч жителей в Москве и других городах России испытывают и переживают сейчас в связи с переходом властей Москвы к открытому террору (физическому устрашению своих политических оппонентов) совершенно другие чувства и мысли чем десять дней назад. И это более сложные ощущения и даже другие мысли, чем прежнее требование допуска к выборам в Мосгордуму 8 сентября нескольких кандидатов в депутаты, собравших требуемое законом необходимое число подписей, но под надуманным предлогом не зарегистрированных Мосгоризбиркомом.

Новое и психологически и политически переживание – и задача – если говорить кратко вытекает из ощущения мной и думаю еще многими людьми утраты морального права на пост мэра, иными словами утраты легитимности мэром С.Собяниным, руководством московской полиции и депутатами Мосгордумы в результате событий 27 июля и 3 августа. Отсюда – необходимость воссоздания (создания) легитимной исполнительной и законодательной власти в Москве. Как можно и можно ли вообще решить эту задачу я не знаю. Она предмет отдельного обсуждения для политиков, политических публицистов, правозащитников и гражданских активистов. .

[1] Террор (лат. terror "страх, ужас") – устрашение политических противников путём физического насилия, вплоть до убийства. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства [из Википедии].

Юрий Самодуров, kasparov.ru


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