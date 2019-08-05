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Умер легендарный белорусский футболист Леонид Гарай

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  • 5.08.2019, 19:25
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Леонид Гарай скончался в возрасте 82 лет.

Легендарный белорусский футболист Леонид Гарай скончался в возрасте 82 лет.

О смерти заслуженного тренера БССР сообщил сайт БФФ.

Мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер БССР (1983) родился 13 января 1937 года в Гомеле.

В футбол начал играть в Бресте в школьной команде в 1953 году. Выступал за минские "Спартак" (1957-1959), и "Беларусь" (Минск, 1961). Также в его карьере значатся минская ФШМ (1956), СКА (Минск, 1962-1963), «Спартак» (Брест, 1964-1965).

Завершив карьеру, Леонид Павлович на всю жизнь остался в большом футболе. Тренировал брестский "Спартак" (1966 – 1968), начальник команды "Спартак" (Брест, 1969-1970). Директор брестской СДЮСШОР-5 (июль 1970 – январь 1978), начальник команды «Динамо» (Брест, январь-июль 1978).

Летом 1978 года Леонид Гарай на долгих 18 лет возвращается в минское "Динамо", став начальником команды с 1978 по 1992 год, и председателем клуба с сентября 1992 по март 1996 года. Именно в этот период «бело-голубые» достигли всех значимых вершин, выиграв чемпионат СССР 1982 года, бронзу 1983. Регулярно выигрывало чемпионат и неоднократно Кубок Беларуси.

В начале 2000-х Леонид Павлович активно трудился в рядах БФФ в роли начальника отдела национальной и юношеских сборных команд (апрель 2000 – июль 2001), начальника управления сборных команд (июль 2001 – апрель 2004). Являлся председателем Дисциплинарного комитета АБФФ (2003 – март 2007).

Гарай был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1982), Почетным знаком Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (2002), являлся кавалером Ордена "Знак Почета" (1976).


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