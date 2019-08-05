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У ЕС официально сменился глава внешней дипломатии

  • 5.08.2019, 19:39
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель заменит Федерику Могерини на должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Европейский совет формально утвердил кандидатуру и. о. главы МИД Испании Жозепа Борреля на должность высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности.

"Европейский совет формально назначила Жозеп Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Как вице-президент Еврокомиссии вместе с другими еврокомиссарами он будет подлежать голосованию в Европарламенте", - говорится в сообщении Европейского совета в Twitter.

Напомним, 2 июля главы государств и правительств Европейского союза на внеочередном саммите ЕС номинировали кандидатуру исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозеп Борреля на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

До 1 ноября этого года эту должность занимает итальянка Федерика Могерини.


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