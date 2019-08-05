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В центре Минска устанавливают станцию зарядки электромобилей

  • 5.08.2019, 19:51

Станция находится на Ленинградской улице недалеко от железнодорожного вокзала.

5 августа в центре Минска устанавливали очередную станцию зарядки электромобилей. Она находится на Ленинградской улице недалеко от железнодорожного вокзала, передает euroradio.fm.

Предполагается, что к 2025 году в столице может появиться до 400 подобных станций. Именно в Минске будет быстрее всего расти количество электромобилей. Это связано и с количеством жителей, и с уровнем их доходов.

Роман Протасевич, Еврорадио

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