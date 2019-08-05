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Нефть упала ниже $61 за баррель

  • 5.08.2019, 20:01

Нефть дешевеет на опасениях о затяжном конфликте между США и Китаем.

В понедельник нефть эталонных марок активно дешевеет из-за ожиданий о негативном исходе торгового конфликта между США и Китаем и дисбаланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 по Минску подешевели на $1,1 (на 1,78%) - до $60,62 за баррель.

На минувших выходных президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в случае, если сторонам не удастся добиться прогресса на торговых переговорах.

Тем временем в понедельник ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне выше 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта упала до более 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Экономисты видят в ослаблении юаня попытку ЦБ частично компенсировать негативные эффекты американских пошлин.


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