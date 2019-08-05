Как СПЛАВляли ядовитый свинец 5.08.2019, 20:13

Компания «АЙ Пауэр» давно не чиста перед чистотой природы?

Приостановка строительства аккумуляторного завода в Брестском районе и последующий за ней арест руководителей компании-инвестора спровоцировали волну проверок на других предприятиях «Ай Паэура».

Как рассказали корреспонденту «Салiдарнасцi» сотрудники завода «БИТ-сплав» в Белоозерске, уже второй месяц по нему ходят люди в погонах, говорят с руководством, изучают документы. По городу ходят слухи, что завод могут и вовсе закрыть. Официальные лица пока от комментариев воздерживаются.

Предприятие в Белоозерске компания «Ай-Пауэр» начала строить в 2012-м. Тогда жители 12-тысячного городка, как и брестчане по поводу аккумуляторного завода, тоже выступили с протестом. Они утверждали, что общественное обсуждение проекта было проведено формально, с нарушениями закона.

Недовольство вылилось в сбор подписей под петицией, которую в итоге так никуда и не отправили. А сами протесты оказались немногочисленными и быстро сошли на нет.

Однако по ходу строительства у Минприроды возникли вопросы к «Ай-Пауэр». Работы на некоторое время приостанавливались. Но в 2014-м завод в Белоозерске все же приступил к работе. От брестского «младшего брата» «БИТ-сплав» отличается тем, что берет на переработку старые аккумуляторы и выплавляет чистый свинец. Отходы, по проекту, должны также перерабатываться либо где-то захораниваться. Но гладко было на бумаге.

Почти два года назад прокуратура Брестской области проводила проверку в отношении двух индивидуальных предпринимателей из Березы, вывозивших свинцовые отходы «БИТ-сплава» в урочище «Зеленый Бор» под Ивацевичами.

За пару лет они вывезли и захоронили в лесу 8000 тонн опасного вещества — 400 большегрузных МАЗов. У одного из ИП Дмитрия Рудского имелись разрешение от Минприроды на работу со свинцовыми отходами и договор с «БИТ-сплавом». Его двоюродный брат Сергей Жукович (также «ипэшник») помогал Дмитрию.

«БИТ-сплав» перечислил братьям за эту услугу 470 тысяч долларов. По документам, все эти отходы отправлялись в Россию в качестве добавок для производства асфальта. Весной 2017-го Следственный комитет возбудил в отношении Рудского и Жуковича уголовное дело — сперва за уклонение от уплаты налогов, потом — за нарушение правил безопасности во время операций с экологически опасными веществами.

После чего братья уехали в Россию. Вскоре уголовное дело приостановили, и те вернулись в Березу. «БИТ-сплав», тем временем, вынужден был потратить еще 2 млн долларов на то, чтобы вывезти из Зеленого Бора и утилизировать свинцовые отходы. По требованию прокуратуры и областного комитета природных ресурсов.

Каким образом предприниматели могли получить контракт почти на полмиллиона долларов, для общественности пока остается загадкой. Возможно, на этот вопрос ответят следователи из соответствующих органов, работающие сейчас на «БИТ-сплаве».

Место в Зеленом Бору, куда первоначально свозились и захоранивались опасные свинцовые отходы, было полностью очищено от них и посыпано песком. Никаких претензий к руководителям «БИТ-сплава» больше не выдвигалось. До июля 2019 года, когда Генпрокуратура снова начала проверку по данному факту.

Как сообщает официальный источник в Генпрокуратуре Беларуси, проверка ведется по поручению президента страны.

Многие работники завода этот факт восприняли с настороженностью. Они считают, что проблема с отходами так или иначе решилась, и эти отходы уже не представляют угрозы для окружающей среды. А если закроют завод, им придется искать новое место работы, что в небольшом городке не так просто.