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Индия привела армию в боеготовность

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  • 5.08.2019, 20:26
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Правительство перебрасывает в Кашмир приблизительно 8 тысяч военных.

Армию и Военно-воздушные силы Индии привели в состояние повышенной боевой готовности из-за ситуации в Кашмире. Об этом сообщает телеканал ndtv.com.

Силы были приведены в боеготовность после представления в парламенте страны законопроекта, который отменяет закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир. Отметим, особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее, передает rbc.ua.

Так, телеканал со ссылкой на источники отмечает, что индийское правительство направляет дополнительные вооруженные силы в спорный регион Кашмир, речь идет приблизительно о 8 тысячах военнослужащих.

Сообщается, что представители военизированных формирований перебрасываются военно-транспортными самолетами на север страны из разных регионов. На прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.

Напомним, правительство Индии отменило специальный статус Джамму и Кашмир, который является единственным штатом страны, населенным преимущественно мусульманами.


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