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Минобразования: Мотивированный абитуриент выдержит испытания или после службы в армии, или до нее

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  • 5.08.2019, 20:37
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Миноброазования прокомментировало «закон об отсрочках».

Одна отсрочка от службы не отразится на возможности поступления в высшее учебное заведение, заявил сегодня начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает БелТА.

— У нас выстроена система непрерывного интегрированного образования, когда человек, имеющий среднее специальное образование, получает высшее в сокращенный срок. Это большое количество специальностей, — сказал Сергей Касперович.

По его словам, молодой человек, который окончил ссуз, может пойти работать, что было бы правильным вариантом. А если он после этого мотивирован на обучение в вузе, есть возможность пойти по разным траекториям, и служба в армии никак не отразится на поступлении. Мотивированный абитуриент выдержит испытания или после службы в армии, или до нее.

При этом во втором случае его зачислят в вуз и предоставят отпуск на время службы.

Вернувшись, студент продолжит обучение: место на этот период за ним сохраняется.


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