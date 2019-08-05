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Tages-Anzeiger: Кибербригада Кима крадет деньги в больших масштабах

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  • 5.08.2019, 21:12
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АРХИВНОЕ ФОТО AFP

По поручению диктатора Северной Кореи хакеры воруют деньги и биткоины в миллиардном размере.

"Северокорейскому диктатору нужна валюта. По его поручению хакеры воруют деньги и биткоины в миллиардном размере - в том числе и в Европе", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger (перевод - inopressa.ru).

"Они крадут деньги, кибервалюту и даже совершают атаки на криптовалютные биржи, например, японскую Bit-Point, которую в прошлом месяце обокрали на 32 млн долларов, - отмечает автор статьи Ханс-Юрген Маурус. - Северокорейские хакеры систематически атакуют банки, промышленные и сырьевые предприятия, чтобы добраться до их денег. Также и за крупнейшей атакой на японскую криптовалютную биржу Coincheck в прошлом году стояла, по данным южнокорейской разведки, кибербригада, организованная Ким Чен Ыном. Тогда были украдены цифровые монеты стоимостью около 500 млн долларов".

"Северокорейские хакеры очень успешны, - указывает издание. - В мае газета Sonntags Zeitung сообщала, что Северная Корея шпионит и за швейцарскими банками. С помощью электронных писем, которые были замаскированы под мотивационные письма для приема на работу и содержали вредоносное ПО, финансовые институты атаковала хакерская группировка Lazarus".

"По оценке Мотохиро Цухия, киберэксперта японского Университета Кэйо в Токио, киберармия Кима состоит как минимум из 7 тыс. сотрудников. Заманивают туда в основном молодые компьютерные таланты, которых вербуют уже в школе в возрасте 10 лет (...)", - говорится в статье.

"В октябре 2018 года эксперты американской компании Fire Eye, специализирующейся на кибербезопасности, сообщали, что северокорейская хакерская группировка APT38 по поручению правительства начала масштабную кибератаку на банки и институты Азии и Южной Америки и (...) похитила через международную платежную систему SWIFT около 100 млн долларов. По данным Fire Eye, с 2014 года атакам подверглись как минимум 16 организаций в 11 странах, среди них банки Чили, Индии и Бангладеш. (...) Из Центробанка Бангладеш было украдено как минимум 81 млн долларов", - передает издание.

"Цель хакеров состоит в том, чтобы помочь валютой режиму Ким Чен Ына, который находится под жесткими санкциями. (...) Благодаря хакерству Северная Корея получает сейчас больше денег чем в торговле оружием, которая оценивается в 500 млн долларов в год".

"Кибервойны Кима все больше фокусируются на криптовалютах и криптовалютных биржах. Они используют в своих целях недостаточную защищенность, слабое регулирование и развитую анонимность в этой отрасли. (...) Виктор Ча из вашингтонского аналитического центра CSIS на протяжении 15 месяцев фиксирует продолжительные атаки из Северной Кореи на инфраструктурные объекты, например, нефтяные и газовые фирмы", - пишет издание.

Северокорейские хакеры изобретательны, терпеливы и настойчивы, говорят в кругах американской спецслужбы АНБ. Швейцарский центр отчетности и анализа по сохранению безопасности данных (MELANI) подтверждает факт осуществления кибератак на клиентов интернет-банкинга, а также "изучает недавнюю фишинговую атаку на клиентов швейцарского почтового сервиса Protonmail. Его основали бывшие сотрудники Европейского центра ядерных исследований Cern, сервис считается очень надежным и часто используется журналистами, ведущими расследования о российской военной спецслужбе ГРУ. Предположительно, за атакой стоят российские хакеры", говорится в статье.

"В 2017 году киберармия Кима, запустившая троянца Wannacry, нанесла ущерб в размере около 4 млрд долларов", - сообщает Tages-Anzeiger.


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