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Школьникам разрешат бесплатно посещать государственные спортивные сооружения

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  • 5.08.2019, 21:44
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Школьники смогут бесплатно посещать в том числе ледовые дворцы.

В Беларуси школьникам и воспитанникам спортивных школ разрешат бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения.

Соответствующий указ подписал Лукашенко.

Как отмечает БелТА, документ направлен на повышение эффективности использования упомянутых объектов (тех же ледовых дворцов). Теперь школьники смогут там абсолютно бесплатно заниматься физкультурой и спортом.


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