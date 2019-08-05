Школьникам разрешат бесплатно посещать государственные спортивные сооружения 8 5.08.2019, 21:44

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Школьники смогут бесплатно посещать в том числе ледовые дворцы.

В Беларуси школьникам и воспитанникам спортивных школ разрешат бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения.

Соответствующий указ подписал Лукашенко.

Как отмечает БелТА, документ направлен на повышение эффективности использования упомянутых объектов (тех же ледовых дворцов). Теперь школьники смогут там абсолютно бесплатно заниматься физкультурой и спортом.