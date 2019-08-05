ЦБ РФ потерял на юанях $1,8 млрд за два дня 6 5.08.2019, 21:52

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дедолларизация резервов в РФ продолжает приносить свои печальные плоды.

Панический рывок в китайские юани, предпринятый Банком России в прошлом году, продолжает приносить свои печальные плоды, пишет finanz.ru.

Решение властей КНР «отпустить» курс национальной валюты в ответ на очередной раунд пошлин от США обернулось для ЦБ РФ многомиллиардными потерями на курсовых разницах.

По данным Refinitiv, в понедельник курс юаня к доллару на офшорном рынке в Гонконге падал на 1,9% и обновил минимумы с 2008 года - 7,09 юаней за доллар.

С пятницы, когда США анонсировали 10-процентные пошлины на китайские товары в объеме 300 млрд долларов в год, юань потерял 2,7%, что сделало стремительную девальвацию рекордной с августа 2015 года.

Для ЦБ РФ, вложившего в юани 14,2% резервов, или 67 млрд долларов на начало года, обвал курса принес убытки на 1,8 млрд долларов.

Накопленные потери от дедолларизации ЗВР и их спешного перевода в Китай приближаются к 8 млрд долларов, свидетельствуют расчеты finanz.

Как следует из отчетов ЦБ по управлению валютными активами, основную часть юаней - на 55 млрд долларов - он купил в первом полугодии 2018 года, когда курс китайской валюты колебался вблизи 2 летних максимумов - между 6,2 и 6,4 юаня за доллар.

С тех пор курс доллара к юаню вырос на 14,3%. И это не предел, предупреждает главный по Китаю Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

Народный банк КНР «де-факто превратил обменный курс юаня в оружие» для торговой войны с США, говорит он (цитаты по The Wall Street Journal).

Чтобы компенсировать эффект от пошлин Трампа, Китай ослабит юань до 7,3 за доллар к концу текущего года и 7,5 за доллар - к концу следующего, прогнозирует Эванс-Притчард. Для ЦБ РФ такой сценарий означает потери на сумму еще около 3,7 млрд долларов.

Банк России изменил структуру золотовалютных в соответствии с новыми вызовами, стоящими перед страной, объясняла в мае депутатам ГосДумы первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Мы поменяли структуру активов Банка России... мы попытались эту структуру привести в соответствие с тем, как мы видим риски, с которыми мы можем столкнуться», - заявила она.