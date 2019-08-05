На М1 у фуры лопнуло колесо, и она загорелась на ходу 3 5.08.2019, 22:03

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Архивное фото onliner.by

Водитель успел выпрыгнуть.

Серьезная авария произошла на участке магистрали М1 на территории Толочинского района, информирует belta.by со слов Ольги Шкуратовой, официального представителя УВД Витебского областного исполнительного комитета.

ДТП случилось днем в понедельник, 5 августа.

– Около 13.40 часов на автодороге на полном ходу загорелся большегруз. Фура ехала по трассе, как вдруг у нее лопнуло колесо и, пока водитель тормозил, от трения произошло возгорание, – уточнили в пресс-службе.

Дальнобойщик успел выпрыгнуть из горящей машины, других людей в кабине не было. В результате ДТП никто не пострадал.

– Прибывшие на место спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Однако огонь успел сильно повредить кабину большегруза, – сообщили в пресс-службе УМС Витебской области.

По факту аварии Госавтоинспекцией проводится проверка.