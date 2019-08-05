Умер автор популярных советских песен Сергей Березин

Умер автор популярных советских песен Сергей Березин1
- 5.08.2019, 22:16
- 1,914
Композитор являлся автором таких известных песен, как «Идет солдат по городу», «Снег кружится» и других произведений.
В понедельник, 5 августа, в возрасте 82 лет умер композитор, автор известных песен Сергей Березин.
Об этом сообщила друг композитора, поэтесса Лариса Рубальская.
Березин был основателем руководителем вокально-инструментального ансамбля "Пламя".
Композитор являлся автором таких известных песен, как "Идет солдат по городу", "Снег кружится", "На дальней станции сойду" и других произведений.
Песни Сергея Березина исполняли Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Александр Серов и многие другие известные певцы.