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Умер автор популярных советских песен Сергей Березин

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  • 5.08.2019, 22:16
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Композитор являлся автором таких известных песен, как «Идет солдат по городу», «Снег кружится» и других произведений.

В понедельник, 5 августа, в возрасте 82 лет умер композитор, автор известных песен Сергей Березин.

Об этом сообщила друг композитора, поэтесса Лариса Рубальская.

Березин был основателем руководителем вокально-инструментального ансамбля "Пламя".

Композитор являлся автором таких известных песен, как "Идет солдат по городу", "Снег кружится", "На дальней станции сойду" и других произведений.

Песни Сергея Березина исполняли Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Александр Серов и многие другие известные певцы.


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