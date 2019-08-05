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Кто и как придумал бело-красно-белый флаг

  • 5.08.2019, 22:57

101 год назад бело-красно-белый флаг стал государственным. 

Мы хорошо представляем, как выглядит национальный флаг: красная полоса между двумя белыми. Но единицы знают, кто его автор. Tut.by рассказывает о Клавдии Дуж-Душевском — человеке, который подарил нам бело-красно-белый флаг.

Прадед и дед погибли в восстаниях

Клавдий Дуж-Душевский родился 27 марта 1891 года в Глубоком Дисненского уезда Виленской губернии. Отец Степан и мать Ева считали себя «белорусами польской культуры». В семье было пять дочерей, поэтому рождение мальчика стало долгожданным событием. В Первую мировую Клавдий не попал в царскую армию, так как был единственным сыном у родителей.

Клавдий Дуж-Душевский, снимок из паспорта БНР. Фото: wikipedia.org

По материнской линии Клавдий происходил из шляхтичей, а по отцовской — из крестьян. Сохранились некоторые сведения о его предках по матери. Известно, что прадед Врублевский погиб во время восстания 1831 года, а дед Высоцкий — во время восстания 1863 года.

Отец и дядя Клавдия были строителями. А сам парень имел большие способности к черчению.

«З юных гадоў я ўдзельнічаў у будаўніцтве, дапамагаў майстрам, чарціў, складаў сметы дамоў, касцёла, будаўніцтва шашы і невялікіх мастоў. З’яўляючыся вучнем старэйшых класаў, я ўжо кіраваў невялікімі будаўнічымі працамі і па ўказаннях бацькі складаў праекты», — вспоминал Дуж-Душевский.

Учился, работал, руководил белорусским «абуджэннем»

Клавдий решил, что хочет стать архитектором. Поступил в реальное училище в Вильне, где углубленно изучал естественные и физико-математические науки.

В 1910 году в одном из виленских книжных магазинов Дуж-Душевский встретился с белорусскими деятелями Вацлавом Ластовским и Антоном Луцкевичем. Знакомство стало судьбоносным. «Я хутка зразумеў, што я не паляк, і адразу далучыўся да руху беларускага абуджэння», — писал будущий создатель национального флага.

Через два года Клавдий поступил в Петербургский горный институт. Начал работать еще студентом: на заводах, в шахте, даже в Сибири — на гидротехническом объекте. А в свободное от учебы время участвовал в белорусском национальном движении.

В 1918-м человек с таким мировоззрением, конечно же, одобрил провозглашение Белорусской Народной Республики.

Клавдий Дуж-Душевский (слева) и Константин Езовитов, министр по военным делам БНР. Рига, 1919 год. Фото: wikipedia.org

Как появился флаг

Когда появился бело-красно-белый флаг, к сожалению, точно не известно: Дуж-Душевский не оставил нам даты утверждения своего эскиза. Не остались в истории и фамилии людей, которые принимали его работу.

Известно одно: эскиз флага Дуж-Душевский создал, изучив белорусские орнаменты и цвета народных костюмов. Работать он начал после того, как к нему в Петербурге обратились соотечественники с просьбой ликвидировать пробел — у белорусов есть герб «Погоня», но нет своего флага.

В воспоминаниях за 1934 год Дуж-Душевский отмечал, что эскизов было несколько: «Цiкава адзначыць, што беларусы ўважалi сваiм дзяржаўным сцягам той, што i лiтоўцы, гэта значыць белую „Пагоню“ на чырвоным полi, але нацыянальнага сцяга не было. Мне давялося зрабiць некалькi праектаў нацыянальнага сцяга, i адзiн з iх быў прыняты: менавiта бел-чырвона-белы. Ад таго часу гэты сцяг i лiчыцца за беларускi».

В интернете существует легенда, как возник утвержденный эскиз. «Лютаўскім вечарам 1917-га Клаўдыюш, перабіраючы старыя кнігі, намагаўся ў бясконцых спробах вынайсці нацыянальны сцяг, які павінен быў стаць сімвалам адроджанай Беларусі. З колерамі ўсё было зразумела (белы і чырвоны), але праблемаю заставаўся малюнак. Пошукам вырашэння задачы перашкаджала дыскусія, якую ў суседнім пакоі вялі сябры па руху абуджэння. Раптам адзін з іх з крыкам „Дзе два беларусы, там тры партыі“ выскачыў з памяшкання як ашпараны. Гэта стала тым штуршком, які прывёў Клаўдыюша да адкрыцця: дзве белыя паласы на трохпалосным сцягу. Ранкам бел-чырвона-белы сцяг быў зацверджаны як прыгожы, лаканічны і адпавядаючы законам геральдыкі», — пишет Василий Герасимчик в материале для журнала Arche.

Первое документальное упоминание о появлении бело-красно-белого флага относится к весне 1917 года — его установили в Петербурге, на здании Белорусского общества помощи пострадавшим от войны. Дуж-Душевский работал там в 1916—1918 годах.

«Сьцяг Беларусi затрапятаў у падбiтай сталiцы зруйнаванае iмпэрыi. Неўзабаве Сьцяг рушыў у Беларусь. 12 сакавiка ў Менску адбылося масавае сьвята — нацыянальны Дзень беларускага значка. У гэты дзень бела-чырвона-белыя значкi, кукарды й сьцяжкi можна было пабачыць паўсюль на вулiцах. Сьцягi, пашытыя паводле эскiза Дуж-Душэўскага, былi разасланыя ў мясцовыя арганiзацыi. Радаслаў Астроўскi (белорусский политический деятель. — Прим.) сьведчыў, што ён сам атрымаў Сьцяг у траўнi 17-га ў Слуцку, дзе ў той час працаваў. На тым Сьцягу было вышыта золатам: „Няхай жыве вольная Беларусь“. У сьнежнi 1917 году ў Менску падчас Усебеларускага зьезду бел-чырвона-белы сьцяг ужо адзiнадушна ўважаўся за нацыянальны сымбаль Беларусi…» — отмечает Сергей Хоревский в статье для «Нашей нивы».

Бело-красно-белый флаг стал символом свободы и национального возрождения.

День Воли в Минске, 2016 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Работал столько, что заболел от переутомления

В Горном институте в Петербурге Клавдий, по его автобиографии, учился до 1919 года. Получить диплом помешала революция. Молодой человек едет в Минск, где становится губернским геологом. Через месяц его направили в командировку в Вильнюс. Однако город оккупировали поляки, и Дуж-Душевский вынужден был там остаться.

С осени 1919-го он — дипломатический представитель Белорусской Народной Республики в государствах Балтии. В декабре его назначили государственным секретарем Правительства БНР.

Грамота Правительства БНР о назначении К. Дуж-Душевского чрезвычайным полномочным представителем при правительствах балтийских государств. 1919 год.

Дуж-Душевский занимался не только политикой. Успевал еще преподавать в Виленской белорусской гимназии и на белорусских учительских курсах. К тому же редактировал белорусские журналы, выступал с лекциями на радио.

Клавдий знал украинский, польский, литовский, немецкий, французский, английский и португальский языки. И эти свои способности Дуж-Душевский отдавал национальному «абуджэнню» — переводил учебники для белорусских школ.

Политика знал поэт Максим Танк. В 1938 году в дневнике он писал: «З Каўнаса К. Дуж-Душэўскi прыслаў у музей (Виленский белоруский музей. — Прим. ред.) цэлую пачку школьных падручнiкаў. Некаторыя з iх былi iм самiм перакладзены на беларускую мову i з’яўлялiся каштоўнай дапамогай для моладзi, якая вучылася па старых, даваенных рускiх i польскiх падручнiках. Мова яго перакладаў была без нiякiх спадароўскiх дзiвосаў — жывая, зразумелая, народная. Я запiсаў яго адрас: Каўнас, Лайсвес алея, 72, каб перадаць яго нашым хлопцам. Хай напiшуць яму. Можа, i iм дапаможа сваiмi кнiгамi. К. Дуж-Душэўскi працуе ў Каўнасе галоўным архiтэктарам. Матэрыяльна забяспечаны. Дзякуючы яго дапамозе i музей сяк-так яшчэ можа iснаваць».

В начале 1921-го Дуж-Душевского арестовали поляки: он участвовал в конференции, где критиковал советско-польские переговоры, направленные против интересов Беларуси. Три недели Клавдий провел в вильнюсской Лукишской тюрьме. Чтобы избежать репрессий, уехал в Каунас (Ковно). Поступил там в университет. Получил диплом инженера-строителя.

В 1927—1929 годах работал в Министерстве связи Литвы. Затем талантливого инженера пригласили на должность технического директора в акционерное общество «Майстас». Дуж-Душевский спроектировал и построил несколько фабрик в литовских Паневежисе, Каунасе, Клайпеде, Таураге и Шауляе. Кроме того, по его проектам и с его участием в разных городах Литвы возвели много жилых домов и административных зданий.

Среди них, например, почтовые отделения в нескольких населенных пунктах, драматический театр (бывший кинотеатр «Метрополитен») и здание радио в Каунасе. Дуж-Душевский вместе с другими архитекторами, работавшими в Литве в 1930-е годы, стоял у истоков стиля, который получил название каунасский модернизм.

Работы было столько, что Дуж-Душевский даже заболел от сильного переутомления.

Концлагерь и три ареста

После советской оккупации Литвы, за год до войны, Клавдия арестовали за «активную националистическую контрреволюционную деятельность, непосредственно направленную против СССР», и сотрудничество с польской разведкой. Дуж-Душевский признал участие в белорусском национальном движении, однако остальные обвинения отрицал. Следствие закончили, но началась война, и его не осудили.

Первые два военных года работал инженером на заводе резиновых изделий в Каунасе. Во время поездок в Вильнюс Дуж-Душевскому дважды предлагали должность заместителя бургомистра Минска. Однако он отказывался.

В августе 1943-го немцы арестовали инженера и его жену — за укрытие евреев, и бросили в концентрационный лагерь. Однако друзья освободили Клавдия оттуда — рассказали немцам, что он отличный специалист. Кстати, семья Дуж-Душевского, кроме собственных детей, воспитывала двух сирот.

В 1944—1946 годы был доцентом Каунасского университета.

В конце ноября 1946-го Советы снова вспомнили о «контрреволюционере» Дуж-Душевском. И арестовали по довоенному делу. Однако через полгода освободили: «за недостаточностью собранных доказательств для передачи в суд». Здесь также помогли авторитетные друзья, профессора, которые охарактеризовали Дуж-Душевского как «советского человека».

До следующего ареста он работал главным инженером проектов Института проектирования при Совете министров Литовской ССР. Спокойно пожить автору бело-красно-белого флага дали 5 лет.

Клавдий Дуж-Душевский. 1952 год. Фото: wikipedia.org

В 1952-м его обвинили в национализме и антисоветской деятельности. Вильнюсский областной суд вынес приговор 61-летнему «активному белорусскому националисту» Дуж-Душевскому — 25 лет лагеря, конфискация всего имущества и лишение прав на 5 лет. Верховный суд Литвы сократил срок заключения до 10 лет.

Вышел на свободу Дуж-Душевский раньше, через 3 года: из-за сильной болезни, но без отмены приговора. Умер 25 февраля 1959 года. Похоронен на кладбище Пятрашюнай в Каунасе.

Могила Клавдия Дуж-Душевского. Фото: wikipedia.org

Памятную доску в Глубоком открывали… дважды

В 2012 году в Глубоком на частном доме № 22 на улице Горького появилась мемориальная доска, посвященная Клавдию Дуж-Душевскому. На ней — портрет деятеля. Дом, где он родился в 1891 году, не сохранился, но стоял рядом с этим зданием.

Дом № 22 на улице Горького принадлежит глубочанину Раймонду Солодкому. Он не родственник Дуж-Душевских, однако согласился, чтобы на стене его жилища появилась доска в честь создателя бело-красно-белого флага.

Кстати, доску установили со второй попытки. Впервые по инициативе местных активистов она появилась на доме № 22 накануне Дня Воли в 2008-м. Однако через два дня после открытия ее сняли по приказу властей.

Через четыре года доску открыли на том же самом месте — уже с согласия райисполкома.

Мемориальная доска в честь Клавдия Дуж-Душевского в Глубоком. Фото: «Еўрарадыё»

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