Макс Покровский: «Я призываю выключать телевизоры» 1 6.08.2019, 7:39

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Лидер «Ногу свело» – о митингах в Москве.

В то время когда в Москве полиция жестоко избивала собравшихся на митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, горожан и просто прохожих, в столичном парке Горького проходил фестиваль "Шашлык Live". В анонсе были заявлены, но отказались от участия группы "Браво", Tequilajazzz и "Ногу свело".

"Мы не считаем себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях в момент, когда обстановка в обществе так накалена.

Музыка должна объединять людей, а не разъединять их", – написал у себя в инстаграме лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский.

В интервью Настоящему Времени музыкант рассказал, почему группа отказалась от участия и что он думает о происходящих в Москве митингах и их разгонах.