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Карта «Табакерок»: одна напротив колледжа, другая сразу возле двух поликлиник

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  • 6.08.2019, 7:48
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На выходных в Минске начали устанавливать табачные киоски.

В основном их ставят на остановках общественного транспорта. Еврорадио обратило внимание, что иногда неподалёку от этих остановок расположены спортивные объекты, театрально-зрелищные учреждения, учреждения образования и здравоохранения, где торговля табачными изделиями запрещена.

Ещё в мае на эту проблему обращал внимание солигорский депутат Андрей Рыбак:

— Мы запрещаем торговать табачными изделиями в медицинских и образовательных учреждениях, — сказал он на заседании Палаты представителей. — А на деле (у нас есть свидетельства) за 150-200 метров от учреждения образования стоят киоски. Мы ставим киоски, где стоят люди и покупают сигареты. Ребёнок идёт из школы мимо этого киоска.

Давайте посмотрим, где в Минске ставят киоски с табачными изделиями.

Одна из "Табакерок" расположилась на пересечении улиц Уральской и Долгобродской. Прямо по диагонали через перекрёсток находится корпус торгового колледжа. За ним по улице Уральской — Дворец культуры "Белорусского общества глухих" и больница № 6. От киоска до входа в больницу — меньше 500 метров.

Одна из "Табакерок" в микрорайоне Серебрянка появилась прямо напротив входа в загс. Ещё один табачный киоск поставили чуть дальше, возле магазина бытовой химии. До средней школы № 129 — 120 метров.

Продавать табачные изделия будут на остановке транспорта напротив кинотеатра "Киев". Кроме, собственно, кинотеатра, в котором торговать сигаретами запрещено согласно декрету № 2 Лукашенко от 24 января 2019 года, неподалёку — школа № 35 (200 метров), детский сад № 218 (240 метров) и детский сад № 201 (290 метров).

На остановке у дома № 32 по улице Кольцова с "Табакеркой" соседствует детская поликлиника (через дорогу, 70 метров) и взрослая поликлиника (через дорогу, 110 метров).

Не обошли табачные киоски и Кунцевщину. Тут один из них поставили у входа на Западный рынок. До "Табакерки" недалеко идти от поликлиники № 31 — всего 280 метров.

Несколько "Табакерок" установили в микрорайоне Малиновка. Одна из них — на пересечении улиц Слободской и Рафиева. Расстояние до двух школ (№№ 207 и 215) и двух детских садов (№№ 557 и 563) составляет от 170 до 340 метров.

Всего в Минске планируется установить около 500 "Табакерок". Пока что они не работают. 


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