Таможня против белорусов 6 6.08.2019, 8:00

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Белорусские чиновники оторваны от реальности.

Со 2 августа в Беларуси вступили в силу новые правила ввоза товаров для личного пользования из-за границы. Нормы для тех, кто ездит за границу чаще раза в неделю ужесточили. Теперь они смогут провезти не более 5 кг продуктов питания, не более 1 литра алкоголя, не более 40 штук сигарет.

Прокомментировать изменившиеся лимиты ввоза товаров сайт Charter97.org попросил известного блогера и активиста из Бреста Александра Кабанова:

- Дело в том, что белорусская продукция не выдерживает конкуренции с ЕС. К тому же, властей очень часто беспокоит то, за счет чего люди живут. Реальная же ситуация такова, что многие выживают за счет того, что привозят элементарные товары из-за границы, а властям это очень сильно не нравится.

В других странах умеют адекватно защищать свой рынок. Я, например, читал, что когда японский автомобильный рынок стал побеждать американский и плюс японцы захотели построить свои заводы на территории США, то Америка не стала вводить никаких пошлин, а сказала: «Вперед, конкуренция - это же замечательно!»

Белорусские же власти боятся конкуренции. У них свои методы борьбы. Возьмем, к примеру, секонд-хенды. Вместо того, чтобы выпустить дешевую и качественную одежду, которая бы пользовалась у населения спросом, они считают: «Нет, мы это лучше закроем. Вы или голые будете ходить, или придется купить у нас». В этом вся политика властей.

- Насколько важны для жителей Бреста поездки на шопинг в Польшу?

- Когда я в свое время ездил в Польшу, то перестал в Беларуси покупать практически все. В магазин идешь, вроде надо что-то, а потом — щелк в голове. Нет, куплю в Польше, там дешевле, качественнее.

В общем, в Беларуси, кроме хлеба, молока и сливочного масла ничего не покупал, потому что когда начинаешь в магазине стоять и переводить нашу цену в злотые, вспоминать сколько это стоит там, то желание покупать здесь отпадает.

Понимаете, власти ударили по простым людям, лишают их элементарного. Люди на этом не зарабатывают, везут для себя. Многие садятся в Бресте в электричку и едут до ближайшего польского населенного пункта, например, Тересполя. Просто покупают шампунь, поесть, в общем, самое базовое, потому что выгоднее. Соль в том, что не от хорошей жизни людям приходится это делать.

Эти лимиты заденут людей, у которых большая семья. Они везут много товаров для детей. Конечно, многие еще за счет границы и выживают. Везут кофе, шоколад, удочки, телевизоры. Каждый пытается сэкономить копейку. Лимиты, в первую очередь, ударят по незащищенным слоям населения.

- Что говорит о ситуации в стране то, что люди вынуждены ездить в соседние страны за элементарным?

- На мой взгляд, те, кто принимают подобные решения, как про ужесточение норм, вообще оторваны от реальности. Ощущение, что они живут на 38-ом этаже и оттуда никуда не спускаются. Себе они создали комфортные условия и не понимают тех, кто внизу. Это касается не только вопроса с границей, а всего, куда не глянь. К сожалению, многие люди об этом не задумываются.

Смотрите, в стране мало кого шокировал крестолом в Куропатах, то, что в урочище построили ресторан и власти его защищают. Эти события не вызвали бури в обществе, а ведь это звенья одной цепи. Куропаты - пример, но это касается много чего, не хватит двух часов перечислять. Декрет о «тунеядцах», повышение пенсионного возраста, закон «об отсрочках» — это все звенья одной большой цепи. Власти испытывают народное терпение. Если нет реакции, то они закручивают гайки.

Знаете, буквально вчера я общался с товарищем-фермером из Литвы. У нас с ним состоялся интересный разговор:

- Я обрабатываю поля и мне за это государство платит деньги.

- Давай нашим, белорусским, фермерам об этом расскажем?

- Зачем?

- Ты увидишь их лица, пораженный взгляд, недоумение.

- А как тогда у вас?

- Обрабатываешь, не обрабатываешь - плати государству.

Вот вам и соседние страны. Дело еще в том, что наши фермеры, как и остальные налогоплательщики, ведь не платят не государству, а оплачивают чиновникам их лимузины, дачи, зарплаты!

Вот сначала они сделали норму - пять кг, потом сделают три, а потом и 500 грамм.... Такая политика у белорусских властей. Они начинают издалека и если народ это все проглатывает, то идут дальше. Борьба с аккумуляторным заводом в Бресте очень обсуждается в обществе. Это пример того, как можно четко сказать нет. Нужно видеть корень проблемы, а не пытаться обойти или избежать.

- К чему может привести урезание лимитов на ввоз товаров из-за границы?

- Для многих людей слово контрабанда - это перемещение через границу оружия или наркотиков. В Беларуси же теперь будут контрабандисты курицы или кофе.

Если многие считают, что это их не коснется, то когда конфискуют машину или получат штраф, то очнутся. Людям очень нужны деньги, их катастрофически не хватает, поэтому они часто мотаются в ЕС.

У властей другие заботы — орда чиновников. Их число постоянно растет. Есть такая теория. Было у нас одно количество чиновников, у них выросли дети, которых тоже нужно куда-то пристроить, потом уже у них выросли дети. Они же не пойдут на завод работать! Теория детская, но она уж очень похожа на правду. Ни в одной стране мира чиновники не живут так ярко выражено лучше другого населения, чем в Беларуси или России. Скорее это будут предприниматели, творческая интеллигенция, инженеры.