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Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

  • 6.08.2019, 8:01

Под ограничения попали Центральный банк Венесуэлы, а также государственная нефтяная компания.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов, сообщается на сайте Белого дома во вторник, 6 августа.

В перечень попал Центробанк Венесуэлы, а также государственная нефтяная компания PDVSA. 

Ограничения распространяются на доли собственности и собственность властей Венесуэлы, которые находятся в распоряжении США, попадут в собственность США в дальнейшем или принадлежат любому лицу из Штатов.

"Под властями Венесуэлы понимаются государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры", - говорится в заявлении.


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