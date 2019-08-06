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Подвесной мост возле Брестской крепости разваливается

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  • 6.08.2019, 8:14
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Брестчане боятся по нему ходить.

Подвесной мост у Брестской крепости-героя нуждается в ремонте: под ногами шатаются доски и самые настоящие дыры видны даже невооруженным взглядом, пишет «Брестская газета».

Пока вопрос о реставрации моста у главной достопримечательности города не поднимался. До этого речь шла лишь о реконструкции подвесного Тереспольского моста, который ведет к одноименным воротам крепости.

Тот же мост, о котором мы говорим, построили в 1976 году на месте старого деревянного моста, у которого было несколько промежуточных опор. Благодаря новой конструкции от опор удалось избавиться, что имело значение в то время для судоходства.

Полная длина моста — больше 141 метра. Его пилоны выполнены из железобетона, а их форма является продолжением архитектурной идеи мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Напомним, в 2016 году этот мост рядом с парковкой у мемориала всплывал в местных СМИ в связи с не очень приятной ситуацией. Тогда около 50 человек ради забавы раскачали его. Это попало на видео. Эксперты отмечали, что такая шалость могла привести к трагедии – мост мог рухнуть. Милиция пыталась разыскать хулиганов, но со временем тема затихла.


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