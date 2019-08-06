Ученые нашли новую причину исчезновения цивилизации майя 6.08.2019, 8:17

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Индейцы майя участвовали в военных конфликтах, во время которых уничтожали города.

Ученым удалось найти не только запись об уничтожении одного из городов, но и археологические доказательства боевых действий, пишет EurekAlert! (перевод — nv.ua).

Доказательства представляют собой слой угля толщиной в дюйм на дне озера Лагуна-Эк-Нааб в Северной Гватемале: это признак сильного пожара близлежащего города Вицна и его окрестностей. Этот слой угля не похож на любой другой естественный пожар, зарегистрированный в осадке озера.

Угольный слой датируется периодом между 690 и 700 г. н.э., в середине классического периода цивилизации майя. Датировка этого слоя точно совпадает с датой — 21 мая 697 г. н.э. — некоего пожара, которая была записана на каменной стеле в соседнем городе Наранхо, жители которого враждовали с Вицна.

«Это действительно первый раз, когда письменная запись была связана с палеоданными в Новом Свете. на этих территориях так мало записей, и те, что сохранились, в основном на каменных памятниках. Эта находка уникальна тем, что мы смогли идентифицировать это событие в осадочных записях и указать на письменные записи, особенно эти иероглифы майя, и сделать вывод, что это одно и то же событие», — говорит Дэвид Валь, адъюнкт-профессор географии Калифорнийского университета в Беркли.

Этот один случай не доказывает, что майя вели тотальную войну в течение 650-летнего классического периода, говорят ученые, но это соответствует растущим свидетельствам воинственного поведения в течение этого периода: массовые захоронения, укрепленные города и большие постоянные армии.

«Мы видим разрушенные города и переселенных людей, похожих на то, что Рим сделал с Карфагеном или Микены с Троей», — сказала археолог Франсиска Эстрада-Белли из университета Тулэйн.

По данным ученых, пожар затронул все постройки в Вицна, в том числе и дворец правителей, и привел к резкому сокращению в численности жителей, что отразилось на количестве пыльцы культурных растений и других следов цивилизации в почве на дне озера. Все это говорит о том, что в 697 или 692 году Уицна была разорена и сожжена армией Нараньо, а ее жители были полностью истреблены или были вынуждены покинуть город.

Таким образом, между майя случались серьезные военные конфликты, исходом которых было уничтожение поселений и мирных жителей и экономический упадок того или иного района. Вероятно, они участвовали в военных кампаниях с тактикой «выжженной земли» — стратегии, направленной на уничтожение всего полезного, включая пахотные земли — даже во время расцвета их цивилизации.