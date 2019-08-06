Коломойский провел встречу с Порошенко 6.08.2019, 8:20

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О чем они говорили?

Олигарх Игорь Коломойский провел встречу с экс-президентом Украины Петром Порошенко в начале июня.

Об этом пишет главред украинского сайта Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Об этом сам Коломойский заявил в интервью Цензор.нет, которое выйдет в ближайшее время. Подробности по данной встрече и что думает Коломойский о Порошенко - а наряду с жесткой критикой, Игорь Валерьевич, как оказалось, отметил и ряд больших заслуг экс-президента.

В интервью с Коломойским немало и других резонансов - кого он считает виновным в национализации "Приватбанка", о стратегии на Донбассе, реформах, Зеленском, что он думает о Путине, о том, что эту Раду ожидают досрочные выборы, сколько должны получать депутаты, чтобы они не погрязли в коррупции, почему Богдан так ответил журналистке "Свободы", что надо делать с другими олигархами и как с них собрать побольше налогов, что происходит на "Криворожстали" и еще многое", - анонсировал Бутусов.