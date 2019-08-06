Главный тренер минского «Торпедо»: Не получаем денег с конца мая 2 6.08.2019, 8:31

Основной инвестор отказался от финансирования команды.

Главный тренер минского «Торпедо» Владимир Невинский после матча Кубка Беларуси с БАТЭ (1:8) рассказал о будущем команды.

Ранее сообщалось о том, что команда снимется с чемпионата. В оставшихся матчах ей будет засчитано техническое поражение 0:3. Позже директор клуба Салангин заявил, что «Торпедо» пока не собирается сниматься с чемпионата, пишет Трибуна.

– Что у вас сейчас на душе?

– Скажу за себя и ребят, которые играли, которые остались... Мы сделали все от нас зависящее. Хотели играть и надеялись, что ситуация разрешится. Что найдется спонсор. Варианты были, но, к сожалению, нигде не срослось. Поэтому все и пришло к такому завершению.

– Как долго вы играли исключительно за идею?

– В конце мая наш основной инвестор (российский бизнесмен Михаил Мироненков. – прим.) отказался от финансирования команды. С тех пор денег мы не получали.

– Что будет дальше с торпедовскими футболистами?

– Сложно сказать. Те, кто мог, уже куда-то устроились. Остальные... Если им поступят какие-то предложения, они не закончат с футболом и продолжат играть в других местах.

– А вы сами?

– Поищу варианты. Скучно сидеть дома и смотреть сериалы. Работу свою люблю, поэтому хочу быть полезным, – сказал Невинский.