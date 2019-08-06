Когда уйдет Путин 2 Иван Яковина

6.08.2019, 8:55

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Затолкать революцию обратно в бутылку стабильности уже невозможно.

3 августа в Москве и Петербурге прошли очередные акции протестов оппозиции против режима Владимира Путина. Формально люди выходили на улицы с требованиями провести честные выборы, которые у них отобрали. Но в реальности все понимают: эти демонстрации именно антипутинские.

Напомним, главные события происходили в Москве. Власть, напуганная масштабом готовящейся акции, сначала попыталась сбить волну интереса к ней и запугать потенциальных участников.

Для реализации этих целей приняли целый ряд мер. В парке Горького срочно созвали бесплатный рок-фестиваль «Шашлык-фест». Обычно на мероприятиях такого рода лучшие группы и музыканты выступают ближе к вечеру, но в этот раз их выступления назначили на два часа дня, то есть на время начала протестной акции.

Получилось, правда, не очень — почти все большие музыканты отказались от участия в этом балагане, хотя им обещали огромные деньги. Спели за Владимира Путина только два известных коллектива — «Сплин» и «Чайф». В соцсетях их тут же обвинили в работе на Кремль и призвали бойкотировать их выступления.

Я думаю, это правильный призыв. В наше время каждому человеку в России пора бы сделать этический выбор: либо он за диктатуру, либо против. Больше нельзя оставаться «вне политики». Но вернемся к подготовке власти к митингу 3 мая. МВД России потребовало у местной футбольной лиги перенести на другой день матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Полицейские начальники не хотели отвлекать силы на охрану этой игры. К счастью, футболисты отказали полицаям. Возможно, этим они спасли от избиения и ареста несколько десятков человек.

Одновременно Следственный комитет РФ завел против участников предыдущей акции протеста 27 июля уголовные дела по статье о «Массовых беспорядках». Хотя, конечно, если беспорядки и были, то устраивали их сами полицейские.

В московском метро на плазменных панелях крутили кадры избиения полицейскими демонстрантов с титрами о том, что участникам акций протеста грозит до 10 лет тюрьмы. Цель этого шоу — максимально запугать людей. Сделать так, чтобы все они остались дома. Но это не помогло.

С утра 3 августа, в день начала акции протеста, центр Москвы выглядел как оккупированный город во время войны. Повсюду стояла боевая техника, грузовики, кунги, автобусы, автозаки и водометы. Движение на многих улицах было перекрыто. Полицейские заняли почти все Бульварное кольцо, по которому планировали гулять оппозиционеры. На перекрестках поставили блокпосты. В небе кружили полицейские вертолеты.

Мобильную связь и интернет в центре забивали специально привезенные глушилки. Это была самая настоящая военная операция. Известно даже ее название: «План Крепость».

Тем не менее, на бульвары вышли примерно 20 тысяч человек, тысячу из которых задержали. Вообще, полиция вела себя просто дико. В стиле настоящей оккупационной армии, как нацистские каратели. Людей с остервенением били дубинами просто так, безо всякого повода.

В автозаки забирали не только оппозиционеров и случайных прохожих, но и даже сторонников Кремля. Сколько таких эпизодов было, неясно, но как минимум два попали на видео. Судя по выступлениям провластных блогеров и государственных телеканалов, российская власть абсолютно уверена, что в Москве началась попытка осуществить цветную революцию.

Они там на полном серьезе сидят в «крепости» и воюют с иностранным Майданом. Сложнее всего им признать, что «крепость» штурмуют не украинцы или американцы, а сами россияне. Владимир Путин сейчас пытается отыграться за поражение пятилетней давности в Киеве. Тогда, если вы помните, он критиковал Виктора Януковича за слабость и нерешительность в применении силы против демонстрантов.

Сейчас российским силовикам отдан приказ действовать максимально жестоко, не обращая никакого внимания на законы. Причем даже на те диктаторские законы, которые он сам и установил. Понятно, зачем это делается: власть хочет максимально запугать людей, подавить в них любую волю к сопротивлению. Показать, что сопротивление бесполезно, что оно будет уничтожаться силой, невзирая ни на какие законы и правила.

Но на любое действие всегда есть противодействие. В данном случае — им стала деанонимизация полицейских. Смотрите: и демонстранты, и сами полицаи, и их начальники — все понимают, что бить людей дубинками — это самое настоящее преступление.

Поэтому ОМОНовцы скрывают свои лица масками и убирают жетоны с личными номерами. Просто чтобы их преступления оставались анонимными. Но с помощью современных технологий их все равно находят в сети и выставляют на всеобщее обозрение. Причем публикуют и данные самих полицейских, а также их жен и детей.

В их картине мира это означает подготовку к мести. По крайней мере, они сами бы поступили именно так. Это вызывает у омоновцев страх и гнев одновременно. Это как в анекдоте: «А нас-то за что?!». Реакция силовиков на раскрытие их личностей мне кажется бесценной. В сети появился любопытный документ, который тут же растиражировал телеканал «НТВ».

Он написан от лица некоей «инициативной группы» силовиков. В нем они обещают похищать, пытать и убивать жен и детей простых россиян, пытающихся сопротивляться беспределу на улицах городов. На мой взгляд, это обращение, написанное в стиле боевиков ИГИЛа или Исламского Джихада, является прокламацией об объявлении гражданской войны. Авторы обещают не охранять права и спокойствие россиян, а натурально убивать их самих и их родственников.

Каким будет ответ простых людей, понять несложно. Уже сейчас по всей России массово ловят и бьют полицейских, которых считают оккупантами. Дальше будет только хуже. Возможно, по всей России начнут гулять«Приморские партизаны» и их аналоги. Если кто не помнит, в 2010 году они почти полгода ходили по дальневосточным лесам и не без успеха охотились на продажных полицаев.

Но главное даже не это, а моральное состояние оппозиции. Знаете, обычно российские либералы настроены очень скептически относительно самих себя. Они никогда не верили в свои силы и искали виноватых во всех бедах в своем же окружении. Однако сейчас настроение сильно изменилось. Ни аресты, ни избиения, ни уголовные дела не останавливают их от продолжения борьбы. Люди это чувствуют и выходят даже на запрещенные акции протеста.

Острый политический кризис (или даже гражданская война) в Москве только начинается. По прогнозу российского политолога Валерия Соловья, этот кризис будет волнообразным. С всплесками и падениями и продлится он до 2021 года. А итогом его станет падение нынешнего режима и полная перезагрузка российского государства.

Действующая власть прекратит своё существование. Как обычно в случае с масштабными долговременными кризисами, непонятно каким именно образом: вследствие революции, заговора элит, добровольной трансформации или сочетания всех этих вариантов, — сказал Валерий Соловей.

Интересно, кстати, что датой окончания власти Владимира Путина Соловей называет 2021 год. А именно тогда к Москве должен подойти якутский шаман Александр Габышев. Он, если помните, считает Путина демоном, и обещает вернуть его в ад. Как раз в 2021 году.

Таким образом, политолог и шаман парадоксальным образом сходятся в оценке перспектив Владимира Путина. Но главное — это полная неспособность нынешней российской власти сделать хоть что-то, что могло бы прекратить кризис и вернуть себе доверие граждан. Теперь у них там лишь одна дорога — максимальное закручивание гаек, если понадобится, то и с кровью.

Правда, сейчас эта тактика уже не помогает. Затолкать революцию обратно в бутылку стабильности уже практически невозможно. 10 августа в Москве состоится очередной митинг протеста против Владимира Путина. Теперь они будут проходить каждую неделю.

Иван Яковина, «Новое время»