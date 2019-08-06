В Германии ответили на обвинения России 1 6.08.2019, 9:04

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Меры российских властей вызывают в Берлине большую тревогу.

Российское правительство получило заявление Германии по поводу разгона демонстрантов в Москве 3 августа и отреагировало на них.

Об этом заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает Deutsche Welle.

В МИД РФ накануне заявили, что направят официальные обращения к американской и немецкой сторонам по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением акций протеста.

"Федеральное правительство осуждает очередные задержания мирных демонстрантов в Москве и последовавшие за этим несоответствующие действия полиции", - так по просьбе DW в понедельник, 5 августа, прокомментировала ситуацию представитель правительства Ульрике Деммер.

Меры российских властей вызывают в Берлине "большую тревогу", добавила Деммер.

Власти Германии призвали допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, которые должны состояться 8 сентября.

Также Берлин потребовал от Москвы не применять насилие в отношении мирных демонстрантов и немедленно отпустить задержанных.

Действия полиции в Москве, в том числе задержание нескольких журналистов (среди них корреспондента немецкой газеты Tageszeitung), возмутили председателя Союза журналистов Германии (DJV) Франко Ибераля.

"Своими жестокими действиями российские силовые органы нарушают не только действующие во всем мире базовые права граждан, но и российскую конституцию", - заявил Ибераль.

Deutsche Welle отвергает упреки российской стороны, отмечая, что ни в одном из своих опубликованных материалов или сюжетов не призывала читателей участвовать в протестах в России. "Мы видим в этих упреках со стороны Марии Захаровой прямую связь с задержанием нашего корреспондента Сергея Дика", - заявил представитель DW Кристоф Юмпельт.

Медиакомпания выразила российским властям протест в связи с задержанием своего корреспондента, отметив в соответствующей ноте в российский МИД, что произвольное препятствование работе аккредитованного журналиста недопустимо. "Мы выражаем протест против этого инцидента и ожидаем ответа с вашей стороны", - говорится в письме вещателя.