закрыть
6 августа 2019, вторник, 9:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусы по-прежнему платят за отопление улицы

  • 6.08.2019, 9:11

Потери тепловой энергии в январе-июне этого года составили 10%.

Об этом сообщает портал коммунальной грамотности населения. То есть каждый десятый потраченный на отопление рубль расходуется вхолостую. При этом превышения предельного уровня теплопотерь в первом полугодии не было ни в одной из областей. План на этот год по этому показателю в целом по стране — не больше 11%.

«Планомерная работа по замене сетей позволила снизить потери тепловой энергии по итогам полугодия до 10% при установленном задании на 2019 год — 11%. Превышения предельного уровня потерь не допущено ни в одной из областей», — сообщает портал коммунальной грамотности населения.

Напомним, накануне власти критиковали коммунальников за то, что «в системе ЖКХ все еще есть сверхнормативные потери, и говорили, что нужно «способствовать снижению затрат и обеспечивать прозрачность формирования тарифов». Говорилось о том, что в некоторых районах значительно перерасходуют тепловую энергию при ее транспортировке по тепловым сетям. К примеру, при норме 12% во втором квартале 2017 года в Ляховичском ЖКХ Брестской области потери теплоэнергии составили 23,1%, Дрибинском ЖКХ Могилевской области — 21,4%, Кохановском ЖКХ Витебской области и Свислочском ЖКХ Гродненской области — по 20,3%.

Ранее в КГК высчитали, как снизить траты белорусов на коммуналку. В ведомстве подготовили предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%. Одно из предложений — снизить затраты на тепловую энергию. Так, в Беларуси хотят ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники. А основной причиной сверхнормативных потерь и увеличения затрат на услуги является неудовлетворительное состояние тепловых сетей. Несмотря на высокий износ, запланированные объемы замены не выполняются.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович