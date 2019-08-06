Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры 6.08.2019, 9:14

Фото: tmz.com

Дерево стало жертвой непогоды в 2017 году.

Знаменитый дуб из фильма Побег из Шоушенка распилили на сувениры для актеров в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.

Дерево стало жертвой непогоды в 2017 году, и владелец участка принял решение спилить его.

Сувениры из дерева с портретами персонажей и их цитатами получат исполнители главных ролей Тим Роббинс и Морган Фримен, режиссер фильма Фрэнк Дарабонт и другие.

Напомним, что по сюжету картины, главный герой фильма закапывает возле дуба послание своему другу.