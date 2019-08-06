закрыть
6 августа 2019, вторник, 9:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Плата за обучение в университетах выросла больше чем на четверть

  • 6.08.2019, 9:18

Куда идут дополнительные доходы университетов?

Сайт kp.by сравнил, сколько студенты платили за учебу в последние два года, и узнал цены для теперешних первокурсников.

Начнем с самого топового вуза и одного из самых престижных факультетов - в 2017 - 2018 годах в Белгосуниверситете юридический был самым дорогим факультетом. Обучение для первокурсников по специальностям «правоведение» и «экономическое право» обходилось в 2851 руб. за год. Столько же стоило и «международное право». На 2018 - 2019 год оплата по этим специальностям выросла до 3575 руб. в год. А на предстоящий 2019 - 2020 учебный год обучение обойдется уже в 4183 руб.

Посчитаем, насколько выросла цена по этим специальностям за обучение на юрфаке за два года.

Цена за обучение
Фото: ИГОРЬ СОЛОВЬЕВ

В Техническом университете (БНТУ) в 2019 - 2020 годах стоимость обучения на большинство специальностей будет 3605,32 руб., что примерно на 300 руб. выше, чем в прошлом году. В 2017 году студенты БНТУ на «архитектуре» и «архитектуре и дизайне» отдавали по 2797 руб. в год. А на большинстве других специальностей - 2681 руб. в год.

Цена за обучение
Фото: ИГОРЬ СОЛОВЬЕВ

Существенно ниже стоит учеба в региональном вузе. Так, в Техническом университете Бреста (БрГТУ) в 2017 году обучение для первокурсников стоило от 1884 руб. до 1940 руб. В 2018 - 2019 годах самой дорогой были «архитектура» и «архитектурный дизайн» - по 2376 руб. Другие технические специальности - по 2320 руб., а экономические специальности - по 2336 руб. В 2019 - 2020 учебном году «архитектура» и «архитектурный дизайн» обойдутся в 2660 руб., а все остальные очные дневные специальности - в 2596 руб.

Будущие врачи в этом году выложат по 3113 руб.: такую сумму к оплате выставил «лечебный» и «педиатрический» факультеты Медицинского университета (БГМУ). А тем, кто видит себя в профессии стоматолога, нужно будет заплатить 3640 руб. В 2017 - 2018 учебном году «лечебное дело» и «педиатрия» были по 2420 руб., а «стоматология» - 2827 руб.

Цена за обучение
Фото: ИГОРЬ СОЛОВЬЕВ

Популярный Лингвистический университет (МГЛУ) также поднял стоимость обучения в этом году. В 2017-м студенты-платники отдавали по всем специальностям по 2210 руб. В 2018 году стоимость обучения выросла до 2490 руб., а на будущий год она составит для первокурсников 2790 руб.

Нархоз (БГЭУ) в 2017 году выставлял первокурсникам для оплаты счет в 2062 руб. В прошлом году эта сумма была равна 2463,6 рубля. В 2019 - 2020 годах стоимость обучения составит 2564,40 руб., что всего на 101,40 рубля больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что в большом количестве вузов старшекурсники платят меньше, чем в первый год обучения. Так, в зависимости от курса на несколько десятков и сотен рублей снижается оплата в МГЛУ. Если в 2019 - 2020 учебном году первокурсники заплатят 2790 руб., то третьекурсники - 2710 руб., а пятикурсники - 2320 руб. Есть уменьшение оплаты и в БрГТУ, и в других вузах. Отличники и спортсмены во время учебы в вузах получают скидки. Есть льготы и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов и детей-сирот.

Куда идут дополнительные доходы университетов? В вузах говорят, что в основном - на повышение зарплат преподавателям, а также на оплату командировок. Ремонт своего оборудования и коммуналку вузы также осуществляют из денег платников.

КСТАТИ

Рост цен на обучение в 10 - 25% на популярных факультетах опережает инфляцию и индекс потребительских цен (ИПЦ) в Беларуси. Ежегодная инфляция в 2017 - 2018 годах была в пределах 4,6 - 5,6%. ИПЦ в 2017 году вырос на 2,51%, в 2018 году - на 4,87%. Тенденция по инфляции и ИПЦ сохраняется и в 2019 году.

Кстати, по данным Нацбанка, стоимость услуг высшего образования в июне 2019 года была в среднем на 15,1% выше, чем год назад.

БУДЬ В КУРСЕ

Таблица стоимости обучения в некоторых вузах по годам:

Таблица стоимости обучения
Фото: ИГОРЬ СОЛОВЬЕВ

популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович