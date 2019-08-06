«Баста»: АЭС - закрыть, дятлов – посадить! 7 6.08.2019, 9:35

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Лукашенко за российские кредиты строит Новый Чернобыль.

Об этом сегодня пишет телеграм-канал «Баста».

Беларусь часто сгорала в огне и, словно птица Феникс, воскресала, возрождалась из пепла. 17 век: войны Речи Посполитой с Россией и Швецией, кровавый потоп - погиб каждый второй житель нашей страны. 18 век – Северная война. Мы потеряли треть населения. 19 век - война российского царя с Наполеоном. Четверть жителей Беларуси уничтожено. Первая мировая - каждый третий. Вторая мировая – каждый третий. Репрессии, высылки, тюрьмы, расстрелы – это просто не поддается подсчету. И на закуску, на закате коммунистической империи, Чернобыль...

Тогда, весной 1986 года все сплелось в один клубок: коррупция, стремление сэкономить на строительстве, вера в собственную пропаганду, безволие и слабоумие чиновников, ложь, безразличие и безответственность.

Результат – чудовищное преступление против собственного народа. Нет, не только в том, что взрыв произошел. В том, что о нем и его последствиях лгали и лгут до сих пор.

Чернобыль уже убил сотни тысяч белорусов. И продолжает убивать. Мы живем по 60 лет, не доживая до пенсии. Вы задумывались над тем, почему? До прихода к власти маньяка Лукашенко примерно четверть нашей страны считалась в той или иной степени непригодной для засеивания её бульбочкой, зерновыми культурами, для выращивания домашних животных, для сбора грибов и ягод. А теперь вся Беларусь умирает от радиоактивного хлеба, гречки и макарон. Онкологические отделения в больницах переполнены. Людей пожилого возраста просто отказываются лечить. Да и нечем, честно говоря.

Колхозной мафии наплевать на наше с вами здоровье. Они заботятся только о себе, едят нормальную пищу, лечатся в спецбольницах или за рубежом.

Чернобыля им оказалось мало. Безумные эксперименты над народом продолжаются. Светлогорск, Брест, Новополоцк. Дымят заводы, построенные с нарушениями элементарных требований. Летят с рельсов цистерны с газом, взрываются обпиленные болгаркой снаряды.

Знаете почему так происходит? Потому что так дешевле. Это сказал главный герой сериала «Чернобыль», снятого каналом HBO. Посмотрите его обязательно. Это самый популярный сериал за всю историю мирового кинематографа! И он – про нас. Нет, не про историю 30-летней давности, а про сегодняшнюю Беларусь и про ее возможное будущее.

Лукашенко за российские кредиты строит Новый Чернобыль - атомную бомбу в Островце. На границе с Литвой.

Стройка идет под чутким руководством лукашенковских чиновников. Что это значит? Все просто. Часть кредитов просто украли. Часть стройматериалов тоже украли. У нас же крадут все и все. Следовательно, технологии – подешевле, рабочим платить поменьше, Это значит, что где-то недоложили арматуры, где-то – цемента в раствор, где-то оборудование чуть дешевле взяли. Как-то так.

А ведь есть еще факты. Первый – пару дней назад встала Калининская АЭС под Тверью. Тем похожие технологии. Ранее были сообщения и об авариях на других АЭС, построенных по похожим проектам. Второй – они же уже уронили реактор. Не гайку, ни трубу, а реактор!!! О чем еще можно говорить? Третий – при всем негативном отношении к СССР, там все-таки готовили ядерщиков основательно. А у нас их готовят? Уверены? Четвертый – топливо на АЭС будут везти по той же железной дороге, с которой вагоны сходят чаще, чем в «рельсовую войну». Где в следующий раз авария будет? Орша? Борисов? Минск? Пятый – главный. Они пытались скрыть все аварии, которые происходили за последние годы. О многих ЧП мы еще не знаем. Дятлова – заместителя главного инженера ЧАЭС – посадили. Но дятлы – то остались. Кто-то из них неплохо обжился в Дроздах. Кто-то подкидывает безумные идеи о строительстве АЭС. Кто-то их реализовывает. Кто-то на этом наживается.

Итог предсказуем и печален: если Островецкую АЭС запустят - ни Беларуси, ни нашей соседки Литвы - не будет. Это будет смерть. Феникс не переживет безумных дятлов.

Мы должны остановить их. Мы должны остановить запуск Островецкой атомной бомбы.

ЭС - закрыть, дятлов – посадить! Ради жизни. Ради будущего.

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