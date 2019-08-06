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«У нас нищих нет»

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  • Татьяна Гусева, «Солидарность»
  • 6.08.2019, 9:48
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Сколько зарабатывают литовские пенсионеры, которые продают овощи и ягоды.

Рядом с центральным рынком Вильнюса пожилые литовцы продают ягоды, овощи, зелень и грибы. Раньше их гоняла полиция за торговлю за пределами рынка. Сейчас, как говорят торговцы, перестали. По их мнению, власти Вильнюса пошли на это «чтобы людям стало легче жить».

В отличие от продавцов на рынке, люди, которые торгуют за его пределами, не платят патент (в месяц около 20 евро).

— У нас нищих нет, — говорит мужчина лет пятидесяти.

Он выращивает на своем участке огурцы и каждый день выходит на площадку перед магазином Maxima.

— На пенсию в Литве прожить можно, — считает собеседник, не пожелавший представиться. — Литовские пенсионеры богаче белорусов, россиян и украинцев, но беднее пенсионеров некоторых других европейских стран.

Сколько зарабатывают пенсионеры на овощах и зелени? До 50 евро в день, считает продавец огурцов.

— Смотрите сами: килограмм боровиков стоит 50 евро, малина — 3-4 евро за литр, лисички — по 4 евро, смородина — 2,5 евро, — называет он цены на местном базаре.

Не все его соседи в торговом ряду готовы говорить о дополнительном заработке, хотя размер пенсии не скрывают.

Эдуарду 70 лет. До пенсии работал стропальщиком, стаж 28 лет, пенсия 230 евро.

— Маловато, — говорит он, — 400 евро было бы нормально.

На грибах и продуктах со своего огорода он зарабатывает 50 евро в месяц. Из льгот, положенных пенсионерам, Эдуард пользуется пятидесятипроцентной скидкой на проезд. Скидок на оплату коммуналки у него нет, поскольку живет в доме в деревне. На оплату услуг у него уходит более 100 евро в месяц.

Нина Руткевич, 77 лет. Работала на заводе шлифовщицей 28 лет. Говорит, когда получила первую пенсию, расстроилась. На тот момент она составляла 100 литов, сейчас — 220 евро.

Нина живет за городом, у нее частный дом. Помощи от детей не получает. Говорит, хорошо, чтобы они у нее не просили денег. Внук Нины живет в детском доме, и она ему помогает. По словам женщины, она не ходит каждый день на рынок. Она продает малину и зелень со своего огорода.

Ядвиге Статкевич 74 года. Живет в деревне. До пенсии работала маляром, занималась отделкой квартир.

— Мой стаж — 43 года, пенсия — 426 евро. Я еще на пенсии работала пять лет.

По мнению женщины, в Литве прожить на пенсию можно, но в некоторых удовольствиях приходится себе отказывать.

— Я люблю путешествовать, но теперь редко езжу на экскурсии — дорого.

В рестораны Ядвига не ходит — любит домашнюю обстановку и еду, которую готовит сама.

Основная статья расходов в бюджете пенсионерки — продукты. На еде она старается не экономить: иногда позволяет себе красную рыбу и мясо высшего сорта.

Справка

Как сообщал со ссылкой на данные Фонда социального страхования («Содра»), в августе 2018-го 52 000 жителей Литвы получали пенсию меньше 200 евро.

230 000 пенсионеров получали 200–300 евро.

Пенсия в размере 300–400 евро была назначена 190 000 пенсионерам.

Почти 60 000 получали пенсию в размере 400–500 евро.

14 000 жителей получали 500-600 евро.

5000 человек — 600–700 евро.

2500 литовских пенсионеров получали пенсию в размере 700–800 евро.

800 евро и больше получали 1200 пенсионеров.

Больше 1000 евро составляла пенсия 80 жителей Литвы.

На продаже смородины Ядвига заработала 60 евро за два дня.

— В Литве люди чувствуют себя более социально защищенными, чем в Беларуси, — говорит пенсионерка. — Пенсионеры здесь живут лучше. У жены моего брата из деревни Кумпяны Островецкого района пенсия в два раза меньше моей. Она держит кур, огородик имеет и как-то выкручивается. Я себе больше позволяю. В Беларуси на пенсию с голода не умрешь, но жизнь так себе.

Татьяна Гусева, «Солидарность»


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