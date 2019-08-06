Украина импортировала рекордный объем дизтоплива 6.08.2019, 9:55

Почти половина импорта в июле - дизтопливо производства российских заводов.

Импорт дизельного топлива в июле 2019 года вырос на 19,8%, по отношению к уровню поставок в июле 2018 года, до рекордных объемов – 658 500 т. По отношению к объемам импорта в предшествующем июне 2019 года, прирост составил 45%. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании UPECO на основании данных трейдинговых компаний, пишет Liga.net со ссылкой на НефтеРынок.

Почти половина импорта в июле - дизтопливо производства российских заводов: НПЗ группы Роснефть - 288 300 т, Волгоградский НПЗ (Лукойл) - 25 300 т. Вторым поставщиком ДТ выступает Беларусь - 234,5 тыс. т. (Мозырский НПЗ - 93,4%, Новополоцкий НПЗ - 6,6%). Импорт с литовского Мажейкяйского НПЗ (Orlen) составил 36,9 тыс. т. Морским транспортом оформлено по 21-26 000 т ДТ из Греции, Индии, и Туркменистана.

Шесть крупнейших трейдеров оформили больше половины импортных поставок за июль: Анвитрейд - 12,7%, БНК-Украина - 9,8%, ОККО - 9,3%, WOG - 9,1%, Parallel - 4,7%, Альянс Энерго Трейд - 4,7%.

С учетом производства ДТ в Украине, баланс рынка дизтоплива в июле 2019 года превышает 700 000 т. Ранее максимальный месячный баланс наполнения рынка в 2014-2019 гг., наблюдался в октябре 2018 года – 684 600 т.

Напомним, с 1 августа группа Wexler приостановила поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом в Украину. 22 июля 2019 года Кабмин опубликовал постановление о пошлинах на импорт российского трубопроводного ДТ и сжиженного газа.