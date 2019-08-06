закрыть
6 августа 2019, вторник, 10:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Украина импортировала рекордный объем дизтоплива

  • 6.08.2019, 9:55

Почти половина импорта в июле - дизтопливо производства российских заводов.

Импорт дизельного топлива в июле 2019 года вырос на 19,8%, по отношению к уровню поставок в июле 2018 года, до рекордных объемов – 658 500 т. По отношению к объемам импорта в предшествующем июне 2019 года, прирост составил 45%. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании UPECO на основании данных трейдинговых компаний, пишет Liga.net со ссылкой на НефтеРынок.

Почти половина импорта в июле - дизтопливо производства российских заводов: НПЗ группы Роснефть - 288 300 т, Волгоградский НПЗ (Лукойл) - 25 300 т. Вторым поставщиком ДТ выступает Беларусь - 234,5 тыс. т. (Мозырский НПЗ - 93,4%, Новополоцкий НПЗ - 6,6%). Импорт с литовского Мажейкяйского НПЗ (Orlen) составил 36,9 тыс. т. Морским транспортом оформлено по 21-26 000 т ДТ из Греции, Индии, и Туркменистана.

Шесть крупнейших трейдеров оформили больше половины импортных поставок за июль: Анвитрейд - 12,7%, БНК-Украина - 9,8%, ОККО - 9,3%, WOG - 9,1%, Parallel - 4,7%, Альянс Энерго Трейд - 4,7%.

С учетом производства ДТ в Украине, баланс рынка дизтоплива в июле 2019 года превышает 700 000 т. Ранее максимальный месячный баланс наполнения рынка в 2014-2019 гг., наблюдался в октябре 2018 года – 684 600 т.

Напомним, с 1 августа группа Wexler приостановила поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом в Украину. 22 июля 2019 года Кабмин опубликовал постановление о пошлинах на импорт российского трубопроводного ДТ и сжиженного газа.


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович