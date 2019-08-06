«Перед аннексией Крыма Кремль вербовал байкеров» 6.08.2019, 10:14

Как Москва готовила почву для вторжения в Крым и на восток Украины.

Сегодня Дмитрий Журба – частный детектив из Нью-Йорка, сооснователь крупного «русскоговорящего» в США детективного агентства Valor Security & Investigations. Однако немногие знают, что американский предприниматель – коренной крымчанин, приехавший в США меньше пяти лет назад, после аннексии полуострова.

Дмитрий Журба родился в Алуште, вырос в поселке у подножия Южной Демерджи. Оккупация полуострова и начало боевых действий на Донбассе происходили на его глазах. Он поделился с Крым.Реалии воспоминаниями о том, как Москва готовила почву для вторжения в Крым и на восток Украины.

«Большинство жителей нашего поселка были россиянами, приехавшими в эти края уже после депортации крымских татар. Я видел, как потомки депортированных, возвращаясь в Крым, показывали старые домовые книги и были готовы купить свои бывшие дома, из которых их когда-то выселили. Разумеется, нынешние владельцы отказывали им. Словом, неудивительно, что большинство проживавших там людей были настроены пророссийски еще до аннексии Крыма. Тем не менее, до начала правления Януковича (беглого президента Украины Виктора Януковича) подобные настроения не звучали так открыто», – рассказывает Журба.

По его словам, первая «аннексия» его родной земли состоялась еще во времена Януковича – когда беглый президент огородил участок земли в 117 тысяч гектаров, от Ангарского перевала до Южной Демерджи, под свои охотничьи угодья, и незаконно приватизировал гору Медведь и один из пансионатов в Алуште.

«Еще до вторжения «зеленых человечков» Крым де-факто был оккупирован. Даже до аннексии мы знали, что военнослужащие военной базы в Щелкино на северо-востоке Крыма были настроены пророссийски. Я не удивлюсь, если их морально готовили к будущей сдаче полуострова, и даже ходили слухи, что туда тайком заводились российские войска – притом, что по официальной версии российских войск в украинском Крыму не было. Одно я могу сказать точно: когда российские войска зашли в Щелкино в 2014 году, их встречали радостно, и народ уже был готов к их прибытию. Это означает, что их подготовили заранее. Я сам видел, что еще до Майдана в Крыму началось неприкрыто агрессивное отношение к украиноговорящим. На моих глазах в 2012 году экскурсовод из Керчи, во время тура по вершине горы Митридат, прямо заявил на экскурсии, указав рукой на другой берег Керченского пролива, где находится Россия, что, если россияне будут захватывать Крым, «мы встретим их с распростертыми объятиями». Мне, как украиноговорящему крымчанину, с каждым годом было все сложнее находиться в Крыму», – признается Дмитрий Журба.

Еще одним важным фактором влияния Москвы на настроения крымчан американский детектив называет неформальные объединения, в первую очередь – байкерское движение.

За несколько лет до аннексии Крым облюбовали «Ночные волки». Они проводили там фестивали, и именно они организовали визит Путина в Крым еще «при Украине»

«За несколько лет до аннексии Крым облюбовали «Ночные волки». Они проводили там фестивали, и именно они организовали визит Путина в Крым еще «при Украине». Я сам – байкер, у меня есть тесные связи с байкерами из Харькова, и их «вербовка» в российские мотоклубы происходила при мне. В частности, продвигать пророссийскую политику в Харькове начали президент харьковского отделения клуба «Ночные волки» Сергей под псевдонимом «Рубер», вице-президент Антон Немыкин под псевдонимом «Юрист», а также член киевского отделения этого клуба, небезызвестный Алексей Верещагин, который по сей день продолжает воевать на Донбассе. Официальным членом «Ночных волков» стал также депутат горсовета Харькова, вице-президент Благотворительного фонда ФК «Премьер» Виталий Саттаров», – отметил Журба.

По его словам, чтобы стать членом любого мотоклуба, нужно пройти несколько этапов.

«Вначале члены клуба присматриваются к новичку. Следующим этапом кандидат получает нашивку клуба, но все еще находится на испытательном сроке, который может длиться до трех лет. Только после этого он получает членство в клубе. При мне один из известных харьковских байкеров, владелец собственной мастерской Роман Буянов поехал в Москву, где глава «Ночных волков» «Хирург» сразу же вручил ему цвета клуба, что означает полноценное членство. Это нарушало все принятые на международном уровне правила байкеров. Я понял, что «Волки» готовы вербовать всех людей, кто был им более-менее интересен. Фактически, российские байкеры стали одним из каналов формирования и привлечения на свою сторону пророссийских активистов», – уверен Дмитрий Журба.

По воспоминаниям Дмитрия, в марте 2014 года, после того, как попытка захвата Харькова провалилась, клуб «Ночные волки» исчез из города, а все украинские члены «Ночных волков» отправились в Крым.

Не знаю, было ли это их желанием или приказом из Москвы, но они отправились в Крым одновременно, и при этом некоторые удалили свои аккаунты в соцсетях

«Я не знаю, было ли это их желанием или приказом из Москвы, но они отправились в Крым одновременно, и при этом некоторые удалили свои аккаунты в соцсетях – за исключением Верещагина, чьи преступления на Донбассе до сих пор освещаются на его личных страницах. Те же из них, кто остался в Харькове, до сих пор тайно симпатизируют России», – подытожил Дмитрий Журба.

После аннексии полуострова людям, симпатизирующим Украине, стало не только некомфортно, но и просто опасно находиться в Крыму. В начале 2015 года Дмитрий уехал в США. Как и многие украинцы, он надеется на деоккупацию полуострова.

Справка: Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») ежегодно организовывает байк-шоу под Севастополем. Он является другом российского президента Владимира Путина. Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской агрессии на Донбассе и аннексии украинского Крыма.