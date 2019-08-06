закрыть
6 августа 2019, вторник, 10:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Тренер «Динамо-Брест»: Я хочу играть с БАТЭ сейчас, а не осенью

  • 6.08.2019, 10:23
Марцел Личка

Марцел Личка не согласен с переносом матча чемпионата Беларуси по футболу.

Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка высказался о возможном переносе матча с БАТЭ. Борисовский клуб попросил БФФ рассмотреть вопрос о переносе игры в связи с выступлением в Лиге Европы на осень, пишет "Прессбол".

"БАТЭ играет в четверг против "Сараево", значит, что в субботу будет невозможно играть. Думаю, наш матч можно перенести на воскресенье. Как играют в нормальной Европе. Вторник, среда, четверг — игры в еврокубках, а воскресенье или понедельник — в чемпионате.

Перенести игру на осень? Я хочу играть сейчас. Это значит, воскресенье", — сказал коуч в эфире программы "Козел про футбол".


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович