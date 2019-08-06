Тренер «Динамо-Брест»: Я хочу играть с БАТЭ сейчас, а не осенью 6.08.2019, 10:23

Марцел Личка

Марцел Личка не согласен с переносом матча чемпионата Беларуси по футболу.

Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка высказался о возможном переносе матча с БАТЭ. Борисовский клуб попросил БФФ рассмотреть вопрос о переносе игры в связи с выступлением в Лиге Европы на осень, пишет "Прессбол".

"БАТЭ играет в четверг против "Сараево", значит, что в субботу будет невозможно играть. Думаю, наш матч можно перенести на воскресенье. Как играют в нормальной Европе. Вторник, среда, четверг — игры в еврокубках, а воскресенье или понедельник — в чемпионате.

Перенести игру на осень? Я хочу играть сейчас. Это значит, воскресенье", — сказал коуч в эфире программы "Козел про футбол".