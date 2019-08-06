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Пять пляжных направлений на август

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  • 6.08.2019, 10:30

Чтобы отпуск был незабываемым.

Последний месяц лета хочется провести по-особенному. Отдых в августе имеет свои плюсы: летняя жара уже идет на спад, а осенняя прохлада еще не наступила. Сайт sm-news.ru сделал подборку курортов, где можно провести незабываемый отпуск.

Турция

Для ценителей восточного колорита и сервиса уровня европейских курортов лучшим вариантом является Турция. В августе она радует летним зноем и очень теплым морем. Ближе к концу месяца на южных курортах температура воздуха становится еще выше.

К основным развлечениям в Турции можно отнести морские прогулки, дайвинг и серфинг. Однако для экскурсий август является не самым подходящим месяцем. Все дело в жаркой погоде.

Самыми посещаемыми в последний месяц лета являются курорты Анталийского побережья: Алания, Кемер, Сиде, Белек. Эгейские Бодрум, Мармарис и Кушадасы заполнены в меньшей степени.

Черногория

Купальный сезон в Черногории начинается в апреле и длится до октября. В последний месяц лета страна радует туристов температурой воздуха в +33 градуса. В ночные часы столбики термометров показывают отметку в +22 градуса. Дождей в августе на побережье практически не бывает, а температура воды составляет около +25 градусов.

По красоте выделяют Боко-Которскую бухту. Любителям пляжного отдыха советуют Рафаиловичи, Бечичи и Ада Бояна, а ценителям рафтинга рекомендуют сконцентрироваться на курортах вблизи рек Тара и Морача.

Хорватия

Август в Хорватии является жарким и умеренно влажным месяцем, но на побережье в отличие от внутренних городов существенное влияние на климат оказывают морские бризы.

Для последнего месяца лета характерны самые высокие показатели столбика термометра. Среднестатистическая температура воздуха в полуденные часы составляет около +30 градусов.

Чистейший воздух, бархатный песок, волны прозрачной Адриатики и вековые сосны вместо зонтов – все это делает незабываемым пребывание в Хорватии. Туристы также приходят в восторг от сплавов по реке и морским прогулкам на яхте.

Греция

Август в Греции является пиком сезона. На Крите, Родосе или Корфу нет духоты. В связи с этим данные направления являются довольно популярными.

Последний месяц лета на курорте знаменуется волной фестивалей. Туристам следует только подобрать конкретное предложение – рок-музыка, легкая музыка, вулканы и масса других вариантов. На Крит летят ради посещения парков и аквапарков, а Родос ценят любители античности.

В начале августа солнце накаляется до +35 градусов.

Канарские острова в Испании

Канарские острова находятся прямо посреди Средиземного моря и со всех сторон обдуваются его ветрами.

Температура на островах в последний месяц лета ниже, чем на материковой Испании. В начале и середине августа она поднимается до рекордных 26-28 градусов днем. Ночью температура падает до 21 градуса. Море из-за подводных течений прогревается только до 23 градусов.

Канары — отличное место для семейного отдыха. Здесь открыто много музеев и торговых центров, а главной достопримечательностью считается вулкан Тейде.


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