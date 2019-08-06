Эксперт: C такими темпами роста Беларусь догонят и перегонят украинцы 17 6.08.2019, 10:43

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Очередная пятилетка в Беларуси может стать потерянным временем.

Выполнение планов пятилетки, инфляция, падение зарплат и длительная рецессия. Или — трезвый взгляд на экономические показатели и сохранение стабильности. Правительство Сергея Румаса предложило два сценария действий, чтобы спасти отечественное хозяйство. В плановой экономике Лукашенко разбирался журналист «Белсата» Виталий Бабин.

«Не нужно самоотчетов. Нужны конкретные предложения и обоснование тех или иных положений».

С такими словами в минувшую пятницу Александр Лукашенко обратился к руководству Совета министров во время специального совещания, посвященного экономическому развитию страны.

«Очень важно услышать альтернативные позиции», — говорил Лукашенко.

И вот услышал. Правительство во главе с премьером Сергеем Румасом выступило против разогрева экономики и предложило два варианта развития событий. Или мы придерживаемся плана пятилетки и разгоняем ВВП в следующем году почти до 6 %, то есть ускорив рост вдвое быстрее за нынешний показатель …

«Во-первых, движение денег разгонит цены, а во-вторых, будет девальвация, а это, в свою очередь, существенно увеличить рублевый счет иностранных задолженностей. А значит, из бюджета придется тратить больше денег на погашение задолженностей», — говорит Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель.

… Или корректируем план и сохраняем хоть какую стабильность, обеспечивая пусть и небольшой, в пределах 2-2,5 %, но все же рост экономики.

«Но это же будет и означать, что мы растем медленнее, чем большинство наших соседей. Разрыв уровня жизни с Польшей и странами Балтии будет только увеличиваться. И при таких долгосрочных темпах роста нас догонят и перегонят украинцы», — говорит старший аналитик «Alpari» Вадим Иосуб.

Примечательно, но еще в июне министр финансов Беларуси Максим Ермолович заложил на 2020 год бюджет с нулевым профицитом. А уже на днях озвучил другую цифру — 1 млрд 400 млн дефицита! За эти деньги, в частности, можно было бы провести Европейские игры еще три раза.

Быстрая смена прогнозов правительства объясняется, в первую очередь, спорами с Россией относительно компенсации за налоговый маневр, замечает Станислав Ивашкевич.

«А также увеличенной социальной нагрузкой на бюджет, прогнозируемый накануне «выборов», — добавляет Ивашкевич.

Нельзя не вспомнить и падение экспорта, которое наблюдается уже 7 месяцев подряд. Здесь также часть вины — на России: точные потери от грязной российской нефти, которая заблокировала отечественные нефтеперерабатывающие заводы, до сих пор не названы. А еще — недотягивание зарплат до среднего показателя 1000 рублей — почти по всей стране.

«Все меньше и меньше оказывается помощь государственным предприятиям, выдается директивных кредитов, не печатаются пустые деньги. При этом страна не пошла ни на какие структурные реформы, и с этой точки зрения — это очередная потерянная пятилетка», — продолжает Иосуб.

А потому, добавляют специалисты из исследовательского центра BEROC, в стране должен быть не план на пятилетку, а экономический прогноз, который бы корректировался в зависимости от ситуации. Ведь главное в плане — не количество, а его качество, которое и должно влиять на эффективность экономики.