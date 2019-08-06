закрыть
6 августа 2019, вторник, 14:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Робин Гуд» под Островцом: мужчину в лесу ранили стрелой в шею

4
  • 6.08.2019, 10:50
  • 4,452

Пострадавший в больнице.

Островецким районным отделом Следственного комитета принято к производству уголовное дело, возбужденное прокуратурой района по факту причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности, сообщает nn.by.

3 августа около 17 часов в лесном массиве вблизи Островца во время стрельбы из лука по мишени был травмирован местный житель. Стрела попала 41-летнему мужчине в шею. Он госпитализирован.

В совершении преступления обоснованно подозревается его 23-летний знакомый, который задержан.

В целях установления всех обстоятельств осмотрено место происшествия, допрашиваются очевидцы, назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Вывод о принадлежности лука к категории метательного оружия, а также его стрелковые характеристики, будут установлены специалистами в рамках экспертизы метательного оружия.


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович