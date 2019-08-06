«Робин Гуд» под Островцом: мужчину в лесу ранили стрелой в шею 4 6.08.2019, 10:50

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Пострадавший в больнице.

Островецким районным отделом Следственного комитета принято к производству уголовное дело, возбужденное прокуратурой района по факту причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности, сообщает nn.by.

3 августа около 17 часов в лесном массиве вблизи Островца во время стрельбы из лука по мишени был травмирован местный житель. Стрела попала 41-летнему мужчине в шею. Он госпитализирован.

В совершении преступления обоснованно подозревается его 23-летний знакомый, который задержан.

В целях установления всех обстоятельств осмотрено место происшествия, допрашиваются очевидцы, назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Вывод о принадлежности лука к категории метательного оружия, а также его стрелковые характеристики, будут установлены специалистами в рамках экспертизы метательного оружия.