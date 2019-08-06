закрыть
6 августа 2019, вторник, 14:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Сенат Польши выделил в этом году польской диаспоре более 23 миллионов евро

1
  • 6.08.2019, 10:53
  • 1,285
Фото: charter97.org

Из этой суммы около 33,21 миллионов злотых было направлено на образование.

В 2019 году Сенат Польши выделил 100,5 млн злотых (более 23 млн евро; 1 евро примерно равен 4,3 злотого) для нужд польской диаспоры, передает «Польское радио».

Из этой суммы около 33,21 млн злотых было направлено на образование, около 16,89 млн злотых — на укрепление позиций польских общин и около 16,88 млн злотых на инфраструктуру польской диаспоры. Помощь получили поляки в 62 странах. 629 заявок на финансирование были поданы 246 неправительственными организациями.

До 15 июля самая большая сумма субсидий — около 23,79 млн злотых была направлена в Украину. Около 14,79 млн злотых получили литовские поляки, около 8,06 млн злотых поляки в Беларуси и около 1,75 млн злотых диаспора в Казахстане.

В Великобританию было направлено около 2,77 млн злотых, в США — около 2,61 млн злотых, в Германию — около 2,2 млн злотых.


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович