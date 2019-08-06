Сенат Польши выделил в этом году польской диаспоре более 23 миллионов евро 1 6.08.2019, 10:53

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Фото: charter97.org

Из этой суммы около 33,21 миллионов злотых было направлено на образование.

В 2019 году Сенат Польши выделил 100,5 млн злотых (более 23 млн евро; 1 евро примерно равен 4,3 злотого) для нужд польской диаспоры, передает «Польское радио».

Из этой суммы около 33,21 млн злотых было направлено на образование, около 16,89 млн злотых — на укрепление позиций польских общин и около 16,88 млн злотых на инфраструктуру польской диаспоры. Помощь получили поляки в 62 странах. 629 заявок на финансирование были поданы 246 неправительственными организациями.

До 15 июля самая большая сумма субсидий — около 23,79 млн злотых была направлена в Украину. Около 14,79 млн злотых получили литовские поляки, около 8,06 млн злотых поляки в Беларуси и около 1,75 млн злотых диаспора в Казахстане.

В Великобританию было направлено около 2,77 млн злотых, в США — около 2,61 млн злотых, в Германию — около 2,2 млн злотых.