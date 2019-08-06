Светлогорский завод обвинил китайцев в потенциальной порче оборудования 6.08.2019, 11:00

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Фото: «Радыё Свабода»

На ЦКК считают, что китайцы не выполнили своих обязательств.

ОАО «Светлогорский ЦКК» созывает на 15 августа внеочередное собрание акционеров. Главным вопросом будет расторжение контракта с генподрядчиком — китайской компанией САМСЕ, пиште Office Life.

Также будут вноситься изменения в устав общества.

Напомним, что де-факто решение о расторжении контракта уже принято. На ЦКК считают, что китайские партнеры не выполнили своих обязательств. А то, что САМСЕ предлагала закрепить в дополнительном соглашении, крайне невыгодно белорусской компании.

ЦКК входит в концерн «Беллесбумпром» и принадлежит государству более чем на 99% (данные за 2018 год). В прошлом году комбинат понес чистых убытков примерно на 206 млн рублей.