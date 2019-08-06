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«Мы покажем, как нас много»

  • 6.08.2019, 11:12
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Брестское экологически-правозащитное общественное объединение пытается повторно зарегистрироваться.

Повторно подать документы на регистрацию общественного объединения собираются в Бресте активисты, выступающие против строительства аккумуляторного завода. Об этом «Радыё Рацыя» сообщил правозащитник Роман Кисляк.

«После отказа не запрещено повторно обращаться и отстаивать свои права на экологию», - отметил он.

- Опять нужно провести учредительное собрание, должно присутствовать не менее 10 человек. Мы имеем право подать повторно документы на регистрацию и этим намерены воспользоваться в ближайшее время. Это позволит действовать нашему экологически-правозащитному общественному объединению и эффективнее приходить к чиновникам и представляться общественностью, а не просто активистами, - говорит Кисляк.

Как добавляет правозащитник, это позволит создать широкое, массовое общественное объединение, чтобы все могли присоединяться к нему, и «мы бы показали, как нас много в Бресте».


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