Финнам вернут подоходный налог на 800 миллионов евро 2 6.08.2019, 11:26

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Торговые предприятия ожидают рекордных продаж.

Более полутора миллионов жителей Финляндии получат назад переплаченный подоходный налог на общую сумму около 800 млн евро. Торговые предприятия 6 августа ожидают рекордных продаж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

В связи с внесенными в налоговую систему изменениями, переплаченный подоходный налог в Финляндии теперь возвращается в несколько дней, и 6 августа количество получателей этих денег будет наибольшим.

Особенно тщательно к 6 августа подготовились магазины бытовой техники и электроники. Некоторые торговые сети специально к этому дню значительно пополнили запасы товаров на складе.

Многие покупатели делают крупные покупки, такие как компьютеры, бытовая техника и телевизоры, именно в день возвращения подоходного налога.