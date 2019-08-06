Актер российского сериала «Глухарь»: Мой голос в очередной раз украли 8 6.08.2019, 12:09

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Владислав Котлярский

Владислав Котлярский записал видеообращение, адресованное силовикам.

Сайт «Салiдарнасць» публикует видеобращение актера российского сериала «Глухарь» Владиславa Котлярского, записанное им после протестов в Москве.

— Сотрудники ОМОНа, Росгвардии, здоровые мужики, что ж вы делаете-то, а? Дубинками подростков, женщин, даже стариков лупили . Есть такая 31-я статья Конституции, если вы вдруг не знаете, по которой граждане могут мирно собираться и выражать свой протест.

По словам Котлярского, 3 августа был именно такой случай, потому что украли голоса москвичей.

— Я москвич, я здесь прожил всю жизнь. Вот мой голос в очередной раз украли. Украли воры. В советские времени многие шли служить в милицию, потому что посмотрели фильм «Место встречи изменить нельзя». И там была крылатая фраза: «Вор должен сидеть в тюрьме». Так вот в тюрьме должны сидеть те люди, которые украли наши голоса, а вы — бьете нас.

Я когда на митинги хожу, с вами общаюсь, вы по отдельности адекватные, дружелюбные, нормальные люди. Откуда такая сейчас жестокость? Я понимаю, приказ, жизнь у вас тяжелая, но мы, москвичи, просто отстаиваем свои законные права.

Да, и еще кое-что: я не знаю, что вы о нас, москвичах, думаете, что может быть мы тут с жиру бесимся, что кто-то нам мозги запудрил, и мы такие глупенькие и ничего не понимаем, или же может быть мы все тут представители Госдепа и нам за это платят, не знаю, при встрече расскажете.

Но вот что бы я хотел напоследок вам сказать: раньше, не знаю, как сейчас, а раньше в тексте присяги было написано: «Служу народу». Вот я вас очень прошу: служите своему народу. В том числе, и таким его представителям, как мы.