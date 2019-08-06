Брестчанин Сергей Вакуленко отстаивает право на работу 6.08.2019, 11:52

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Сергей Вакуленко

Активист ставит на место руководство СП «Дельфа-Буг».

В суде Московского района Бреста 5 августа прошло первое заседание по гражданскому иску активиста Сергея Вакуленко к СП "Дельфа-Буг". В знак протеста против непродления контракта работодателем Вакуленко объявил голодовку, которую держал 11 дней, сообщает правозащитный центр «Весна».

Сергей Вакуленко подал иск о ликвидации дискриминации в сфере трудовых отношений. Он считает, что руководство СП «Дельфа-Буг» не продлило с ним контракт из-за того, что он имеет активную гражданскую позицию, за то, что отстаивает перед работодателем свои права и права других работников предприятия.

Дискриминация выражалась в том, что ему за одинаковый объем работ ему одному платили меньше чем другим. Сергей Вакуленко не преследует в своем иске материальных моментов: его цель дать урок работодателям, что те добросовестно относились к рабочему классу.

Судья Татьяна Реуцкая удовлетворила ходатайства о вызове свидетелей и предоставлении нужных для рассмотрения дела документов. Второе заседание суда назначено 12 августа в 11 часов.

По словам Вакуленко, за время голодовки он потерял 10 килограмм, сухую голодовку прекратил через 4 дня, когда пришлось вызывать скорую. Далее он начал пить воду. Чувствует себя относительно нормально.