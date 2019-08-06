Беларусь будет называть некоторые страны по-новому 6.08.2019, 11:37

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Изменен общегосударственный классификатор «Страны мира».

В Беларуси обновили общегосударственный классификатор, в соответствии с которым отдельные, например, появившиеся в последнее время, государства будут называться иначе, пишет nn.by.

В соответствии с постановлением Госстандарта № 30 от 29 мая 2019 г. изменен общегосударственный классификатор «Страны мира». В документе официально утверждены изменения в названии Македонии (ныне — Республика Северная Македония) и Королевства Свазиленд (ныне — Королевство Эсватини).

Также отражен новый государственный строй таких стран, как Государство Ливия и Кооперативная Республика Гайана.