Новичок в игре с большими ставками 1 6.08.2019, 12:13

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Справляется ли Владимир Зеленский с обязанностями президента Украины?

Он остроумный политик, понимающий силу телевидения, он пользуется широкой поддержкой у себя на родине и, — наверное, это не столь важно, — иногда он снимает с себя рубашку на публике, пишет The New York Times, (перевод - inosmi.ru).

Но речь в данном случае идет не о президенте Владимире Путине, главном российском лидере на протяжении почти 20 лет.

Речь идет о Владимире Зеленском, бывшем актере комедийного плана, который стал президентом Украины в мае нынешнего года, и который затем продолжил свое необычное восхождение к власти с помощью столь же неожиданного проявления своих дипломатических способностей.

Помощники г-на Зеленского настаивают, что в фокусе его внимания находится внутреннее переустройство страны, и что он не пытается стать антиПутиным в регионе, где российских лидер сталкивается с многочисленной критикой, но с ограниченным количеством конкурентов, способных получить звездный статус.

Однако это соперничество уже происходит. Отношения Украины с Россией, захватившей часть украинской территории в 2014 году и продолжающей поддерживать более масштабное сепаратистское восстание, являются той осью, вокруг которой вращаются многие наиболее острые проблемы Европы в области безопасности. Г-н Зеленский подходит к этой проблеме на основе комбинации, состоящей из расчетливого упорства и стратегической щедрости, обращаясь при этом к русскоговорящим людям, о завоевании симпатии которых его националистически настроенный предшественник не мог и мечтать.

«Одна из причин существующего конфликта состоит в том, что эти две страны выбрали разные пути развития», — сказал Богдан Яременко, который недавно был избран членом парламента по списку политической партии г-на Зеленского и внимание которого сконцентрировано на вопросах внешней политики и отношений с Россией.

«А теперь этот актер, который весьма позитивно воспринимается большинством своих зрителей, представляет свою страну, — сказал г-н Яременко. — Поэтому существующее позитивное отношение к Зеленскому может быть перенесено на Украину и на украинской способ правления».

Западные санкции создают рассчитанные на долгий период проблемы для российской экономики, подрывая все еще высокую популярность г-на Путина у себя дома и создавая давление на Кремль, чтобы найти решение конфликта на Украине.

Избирательная кампания г-на Зеленского была построена на обещании покончить с конфликтом, и это породило чувство осторожного оптимизма среди западных дипломатов по поводу единственной европейской активной войны, которая в тлеющей фазе продолжается уже пять лет. 11 июля г-н Зеленский позвонил г-ну Путину, что свидетельствует о том, что обе стороны готовы к установлению контакта.

Однако, подобно двум боксерам на ринге, г-н Путин и г-н Зеленский вот уже два месяца двигаются по кругу на некоторой дистанции друг от друга, пританцовывают и наносят друг другу легкие удары левой рукой.

Г-н Путин, похоже, придумал несколько небольших кризисов для испытания нового президента Украины. Однако в тех вопросах, в которых Петр Порошенко, прежний украинский лидер, был ограничен влиянием националистических сил в Парламенте, г-н Зеленский сегодня пытается воспользоваться предоставленным шансом, он обращается к проживающим на востоке страны русскоговорящим шахтерам и металлургам — и даже к тем людям, которые уже начинают уставать от г-на Путина в России.

Правительство г-на Зеленского объявило о прекращении огня, которое, в основном, выполняется, он отозвал солдат с линии фронта, с одного из блокпостов, и сделано это было для того, чтобы облегчить проход мирным жителям. Кроме того, он направил финансовые средства приграничным городам, расположенным на украинской стороне. Во время посещения Мариуполя, города на востоке Украины с развитой сталелитейной промышленностью, г-н Зеленский объявил о инвестировании 25 миллионов долларов, которые будут направлены на борьбу с загрязнением воздуха.

«Нужно сначала завоевать умы людей», — подчеркнул в интервью генерал Руслан Хомчак, глава генерального штаба Вооруженных сил Украины. Генерал Хомчак — первое назначение, сделанное г-ном Зеленским.

«Конфликт на Донбассе нельзя решить чисто военными средствами. Эти времена прошли», — отметил г-н Хомчак, имея в виду беспокойный восточный регион страны.

Высокопоставленный западный дипломат, согласившийся побеседовать лишь на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен говорить официально, назвал г-н Зеленского новичком в игре с большими ставками. По его мнению, президент Украины неплохо справляется со своей задачей в противостоянии с сильным и опытным оппонентом.

Г-н Путин ответил на избрание г-на Зеленского предоставлением российских паспортов русскоговорящим жителям сепаратистских регионов Украины, и потенциально это зловещий ход, поскольку продолжение военной интервенции может быть оправдано защитой российских граждан.

Ответом г-на Зеленского стал его призыв к российской оппозиции. «Мы прекрасно знаем, что, на самом деле, предоставляет российский паспорт, — сказал он. — Это право быть арестованным за мирный протест», а также «право не иметь свободных и конкурентных выборов».

Он предложил украинские паспорта «тем россиянам, которые больше всего страдают» от репрессивных мер российского правительства.

Г-н Зеленский обещал вернуть на родину две дюжины моряков, задержанных Россией в конце прошлого года в спорных водах около Крыма. Однако он быстро освободил команду танкера под российским флагом, захваченного в прошлом месяце в украинском порту, и таким образом предпочел проявить свое моральное превосходство, а не пытаться организовать обмен.

Захват российского танкера сам по себе был агрессивным шагом, и, по словам упомянутого высокопоставленного западного дипломата, он был предпринят по указанию самого г-на Зеленского. Пока не ясно, окажется ли этот инцидент в украинских водах ошибкой или намеренным тестом в отношении ответных действий г-на Зеленского, отметил этот дипломат.

Разумеется, г-н Зеленский находится на посту президента всего два месяца, и у него предостаточно возможностей для совершения ошибок. Что касается внутренней политики, то он уже один раз споткнулся, когда предложил запретить прием на государственную службу тех людей, которые работали на его политического оппонента, бывшего президента Украины. Администрация г-на Зеленского — это смесь, состоящая из квалифицированных технократов и актеров комического плана из его окружения, отсутствие управленческого опыты у которых становится очевидным.

Вместе с тем члены его команды по внешней политике хотят перенести поле битвы из Украины в Россию, воспользовавшись для этого его давно существующей популярностью у россиян, основанной, в основном, на комедийных телепрограммах и фильмах невысокого уровня, а иногда и просто грубых. Многие россияне знакомы с его комедийными работами.

Как и 66-лентний г-Путин, 41-летний г-н Зеленский доводит до блеска свой имидж обычного человека, и недавно при работающих телекамерах он прыгнул с пирса в Черное море.

Украинский президент сформировал группу, которая будет заниматься на Украине созданием русскоязычного телевизионного канала. Он будет осуществлять вещание на отколовшиеся регионы, а в интернете его программы будут доступны и внутри России. По данным российского новостного агентства Интерфакс, имя г-на Зеленского уже заняло второе место по частоте упоминаний в российских средствах массовой информации, и по этому показателю новый украинский президент уступил только г-ну Путину.

Что касается существенных вопросов, то г-н Зеленский пока, в целом, придерживается той политики, которую Украина проводила в отношении России в течение нескольких последних лет. Например, он поддерживает так называемый Минский мирный процесс в качестве лекала.

Новым является сдвиг в области украинской мягкой силы, отметил Иван Яковина, комментатор по внешней политике украинского журнала «Новое время».

По его словам, г-н Путин сегодня в некотором смысле находится в положении злой королевы из сказки о Белоснежке.

«Королева смотрит на себя в зеркало и спрашивает: „Кто прекрасней всех на свете?" А зеркало отвечает: „Ну, ты знаешь, есть тут молодая принцесса, живет где-то далеко отсюда"», — сказал г-н Яковина.