Как Беларусь тонет в алкоголе 8 6.08.2019, 12:19

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ФОТО: АЛЕКСАНДР КОРСАКОВ, TUT.BY

В среднем белорусский мужчина за год выпивает 90 бутылок водки.

Ежегодно от болезней, вызванных чрезмерным потреблением алкоголя умирают 20 тысяч белорусов. По мнению барановичских медиков, ситуация усугубляется еще и тем, что каждый шестой из числа состоящих на учете в наркологическом диспансере – женщина. А ведь от женщины напрямую зависит здоровье нации и демографическая ситуация в стране, пишет intex-press.by.

ВОЗ обнародовала данные о том, сколько пьют белорусы. И если несколько лет назад наша страна была лидером в рейтинге потребления алкоголя, то в последнем отчете организации Беларусь по уровню потребления алкоголя находится на 27-м месте. Но даже 27-е место из 180 говорит о том, что в стране пьют много.

По мнению ВОЗ, если уровень потребления превышает 8 литров абсолютного алкоголя на душу населения, это может привести к негативным медико-демографическим последствиям.

– В Беларуси на человека (с 15 лет и старше) приходится – 11,2 литра, – сообщил на пресс-конференции 11 июля координатор программ по общественному здоровью странового бюро ВОЗ в Беларуси Валентин Русович.

Причем мужчины потребляют 18 литров чистого спирта в год в пересчете на все виды алкогольных напитков, женщины – 5,5 литра. Если пересчитать эти 18 литров чистого спирта, в эквиваленте крепких спиртных напитков – это 90 бутылок водки в год.

Осложняет ситуацию и то, что в Беларуси сформировалась «северная» модель употребления: люди потребляют больше крепкого алкоголя, чем слабого.

От отравлений теряем небольшой городок

По статистике, ежегодно по вине алкоголя в стране погибает около 20 тысяч человек. Среди причин смерти, связанных с потреблением спиртного, – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, внешние факторы (ДТП, насилие, несчастные случаи), цирроз печени.

Отравления алкоголем – также нередкая причина смерти. Пусть не такая частая, как онкология, но в прошлом году, например, от отравления алкоголем в Беларуси, по данным Белстата, умерли почти 1500 человек, что равно населению городка Дисна в Витебской области.

В Барановичах в прошлом году алкоголь «убил» 19 жителей. В то время как ДТП и пожары вместе взятые унесли жизни пятерых.

Причем отравление вызывает не только суррогатное спиртное. Отравиться можно и алкоголем, купленным в солидном магазине. Все зависит от количества выпитого.

Смертельной дозой, по словам барановичских медиков, считается 5 промилле в крови (то есть выпито около литра водки). Но выпить жители нашего города умудряются и гораздо больше. Около пяти лет назад в одном посмертном акте человека, умершего в Барановичах от спиртного, было зафиксировано трудновообразимое содержание алкоголя в крови – 12,1 промилле!

Каждая шестая – женщина

Еще 20 лет назад, как отмечают медики, соотношение злоупотребляющих спиртным женщин и мужчин составляло примерно 1:12. Но с годами картина кардинально изменилась, и алкоголизм в стране все больше принимает женские очертания. По статистике, сейчас каждый пятый алкоголик в Беларуси – женщина.

В Барановичах ситуация мало отличается от общереспубликанской: из числа состоявших на учете в наркологическом диспансере в 2018 году каждый шестой – представительница слабого пола. И если на протяжении последних пяти лет число страдающих зависимостью от алкоголя пациентов в городе снижается, то число женщин среди них остается примерно на одном уровне.

Такая тенденция вызывает опасения у медиков.

– У женщин алкоголизм развивается быстрее, чем у мужчин – за 3–5 лет, а похмельное состояние они переносят тяжелее, – поясняет Марина Шилькова, заведующий поликлиникой Барановичского межрайонного наркологического диспансера. – Кроме того, в силу большей эмоциональности им сложнее справляться с последствиями употребления алкоголя. И не стоит забывать, что женщина – мать и от нее напрямую зависит здоровье нации и демографическая ситуация в стране. А как пагубно влияет алкоголь на репродуктивную функцию, известно всем.

Есть ли выход?

Снизить потребление алкоголя – одна из главных задач Беларуси, считают медики и представители ВОЗ.

Для решения проблемы специалисты предлагают повысить акцизы на крепкое спиртное (по примеру Швеции, где оно облагается акцизом, в 10 раз превышающим акциз на сухие вина и в 20 – на пиво), усилить ответственность продавцов за продажу спиртного несовершеннолетним, запретить ночную продажу алкоголя, уменьшить количество торговых точек, где он продается.

Будут ли эти меры применены в нашей стране – вопрос. Так как они затрагивают производителей алкоголя и товаропроводящие сети. А если их финансовое положение ухудшится, казна лишится поступлений.

По мнению же Марины Шильковой, ситуацию возможно изменить лишь в том случае, если сами люди осознают, что нужно вести здоровый образ жизни, что алкоголь – это зло и безопасной дозы, будь то крепкий алкоголь или слабый, не бывает.