Глава Пентагона: CША не допустят вторжения Турции в Сирию 4 6.08.2019, 12:35

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Марк Эспер

Фото: AFP

Вашингтон заявил, что будет противодействовать планам Эрдогана.

Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает агентство Reuters.

Глава Пентагона отметил, что Вашингтон предотвратит любое одностороннее вторжение Турции в Сирию. Он также выразил надежду, что Соединенным Штатам удастся договориться с Турцией по этому вопросу.

В США полагают, что вторжение турецких вооруженных сил на территорию САР помешает Демократическим силам Сирии удерживать зоны, освобожденные от боевиков «Исламского государства».

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах начать военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат.