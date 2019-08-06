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Бавария открыла бесплатный университет для всех

  • 6.08.2019, 12:40
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Есть и любопытные предложения для иностранцев.

Этим летом в Германии появился университет, где все без исключения и совершенно бесплатно могут набраться знаний у немецких профессоров, причем не покидая домашнего дивана. В проекте Virtuelle Hochschule Bayern - Виртуальный университет Баварии - участвуют три десятка баварских вузов, пишет «Немецкая волна».

Среди них есть обладатели титула "элиты", как Мюнхенский технический университет и Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, и менее известные вузы, например, университет Регенсбурга, высшие школы Аугсбурга, Кобурга, Ингольштадта, Кемптена. На специальной платформе в интернете профессора этих вузов размещают свои лекции и семинары - на немецком или английском языках.

До сих пор лекции и курсы Виртуального университета Баварии были доступны только учащимся баварских вузов. Новый проект Open vhb открыт для всех, кто хочет подтянуть немецкий, совершенствовать свои знания в конкретной области, сориентироваться с выбором профессии или просто расширить горизонты.

Образование для трех групп слушателей

Проект существует с 2000 года, но теперь уже в трех режимах. Виртуальные курсы из раздела "Classic" бесплатно могут посещать студенты всех университетов Баварии, участвующих в проекте, и получать зачетные единицы (credit points). Отделение "Smart" предлагает программы смешанного, или гибридного обучения, то есть студент получает знания и самостоятельно в режиме онлайн, и очно с преподавателем.

И, наконец, новый формат OPEN vhb - подобие массовых открытых онлайн-курсов. Здесь нет требований к абитуриентам. И вообще не обязательно быть студентом, чтобы их посещать. Все совершенно бесплатно и доступно для каждого. Здесь нет зачетных единиц, зато можно получить свидетельство о посещении курса - после прохождения онлайн-тестов.

Бесплатные курсы для всех

Сейчас на платформе - около пяти десятков таких веб-курсов для всех, но предложение будет расширяться. Тематика охватывает самые разные области науки: от онлайн-маркетинга и финансового менеджмента до микробиологии, генетики и ортопедии. Здесь учат, как обезопасить себя в соцсетях, сделать свой дом умным, говорить харизматично, справляться со стрессом и управлять будущим. Нашлось место и таким модным явлениям, как интернет вещей, промышленность 4.0 и даже диджеинг.

Некоторые курсы могут быть особенно полезными для иностранцев - тех, кто планирует так или иначе связать свою жизнь с Германией. "Немецкий как второй иностранный", "Правописание: основные компетенции", "Учеба в Германии. Введение в немецкую академическую жизнь" - тоже в программе. Все - для самостоятельного освоения: сопровождение тьютора этим форматом не предусмотрено.

Занятия проводятся на немецком или английском языке - это заранее указано. К каждому курсу прилагается краткая аннотация с описанием целей, программы и целевой аудитории. Есть и конкретная информация о преподавателях. Если курс подходит, следует регистрация. Для этого надо ввести мейл и пароль или зарегистрироваться через Facebook.

Виртуальные курсы: какие еще есть в Германии?

Виртуальный университет Баварии - первый масштабный проект с участием нескольких десятков высших школ. В сфере массовых открытых онлайн-курсов Германия пока отстает от США. Немецкие платформы с применением технологий электронного обучения и открытым доступом можно сосчитать по пальцам одной руки.

Платформа Iversity существует с 2013 года, был задумана как аналог американской Coursera, но с недавних пор значительно сузила свою целевую аудиторию и теперь доступна только сотрудникам компаний. Opencourseworld - МООК-платформа для частных пользователей с широким тематическим спектром. Несколько проектов в этой сфере инициировали отдельные вузы. OnCampus - платформа Высшей технической школы Любека. openHPI - веб-курсы в сфере IT, которые предлагает потсдамский Институт имени Хассо Платтнера. Некоторые вузы, например, Мюнхенский технический университет, размещают свои курсы на американских MOOK-платформах. Есть и отдельные преподаватели, которые выкладывают свои лекции в YouTube.


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