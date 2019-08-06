Фильмы, которые стоит посмотреть в отпуске 6.08.2019, 12:49

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Топ фильмов на любой вкус.

Кто же не любит с наслаждением посмотреть хорошее кино? А если такие сеансы происходят во время отпуска или каникул, удовольствие от просмотра удваивается. Но часто найти то, что можно посмотреть — это потратить уйму времени. Мы сэкономим ваше время в отпуске, пишет сайт nur.kz.

Предлагаем топ фильмов на любой вкус:

«Челюсти» (1975)

Классика жанра — ужасы и психологический триллер. Гигантская акула-убийца терроризирует пляж и оставляет за собой кровь и страх. Весь фильм пронизан напряжением и ожиданием очередного нападения.

Фильм Стивена Спилберга с Роем Шайдером в главной роли — это действительно качественно. Погоня за монстром, опасность и хорошие спецэффекты — гарантия того, что фильм не оставит равнодушным.

«Грязные танцы» (1987)

Фильм о летнем курорте в северной части штата Нью-Йорк. Его сюжет — это жара во всех отношениях. Великолепная игра Патрика Суэйзи («Привидение») и Дженнифер Грей («Ветер»), неподражаемая хореография и целое море чувств и эмоций, любовь, танцы, лето — что может быть лучше?

«Ловушка для родителей» (1998)

Комедия от студии «Дисней» не оставит равнодушным никого. Холли и Энни встречаются в летнем лагере. Они как две капли воды похожи друг на друга. Оказывается, родители разлучили близнецов, после того, как сами развелись. Теперь юные леди хотят помирить родных для них людей. Девочек играет блистательная Линдси Лохан в самом начале своей карьеры.

В главных ролях также задействованы Деннис Куэйд («Враг мой»), Наташа Ричардсон («Госпожа горничная»). «Ловушка для родителей» — это удовольствие от просмотра в любое время года.

«Жаркое американское лето» (2001)

Комедия и сатира от Дэвида Уэйна. Это самый типичный фильм о жизни в летнем лагере. Идеальная во всех отношениях пародия на лагеря для подростков. Страсти и абсурдные происшествия, сплошной захлестывающий юмор переполняют картину.

Брэдли Купер («Звезда родилась»), Пол Радд («Человек-муравей») и Эми Полер («Сестры») стартовали в этом кино и продолжили свою успешную актерскую карьеру.

«Благословенно ваш» (2002)

Апичатпонг Вирасетакул — один из лучших режиссеров, работающих в настоящее время. Его фильмы создают захватывающие миры и постепенно втягивают в происходящее благодаря неординарному сюжету.

Лента — призер кинофестиваля в Каннах (2002), она эротична, нежна. Двухчасовая драма рассказывает о непростых человеческих отношениях. Все это — на фоне прекрасной тайской природы.

«Дорога, дорога домой» (2013)

Когда фильм вышел в прокат, он сразу стал классикой. Сюжет рассказывает о юном Дункане (Лиам Джеймс), которому приходится проводить сложное лето в пляжном домике в Кейп-Коде со своей мамой и ее парнем. Герой находит утешение и работу в местном аквапарке, где он проводит дни с необычными друзьями.

«Зови меня своим именем» (2017)

Действительно интересный фильм. Великолепная история, настоящий шедевр в жанре романтики от Луки Гуаданьино. История молодых людей, которые живут, отдыхают, влюбляются и переживают первые жизненные драмы. Главный герой — 17-летний Элио (Тимоти Шаламо), который начинает испытывать первые чувства. Но к кому? Посмотрите и узнаете.

В фильме множество потрясающих музыкальных произведений — от удивительно экстравагантной Love My Way от Psychedelic Furs до нескольких трогательных композиций Andre Laplante и безумно красивых треков Sufjan Stevens, созданных специально для ленты.

«Бесстыдное путешествие» (2017)

Интересное кино — это возможность повеселиться и расслабиться. Ряд неприятных событий происходит с главной героиней Эмили (Эми Шумер) накануне ее поездки в отпуск. Она отчаянно пытается найти себе попутчика после разрыва с бой-френдом, но все ее попытки тщетны. В расстроенных чувствах девушка приезжает к маме (Голди Хоун) и приглашает составить ей компанию. Их отпуск превращается в незабываемое приключение.

Второе название фильма — «Дочь и мать ее». Непринужденная комедия построена на сегодняшних проблемах общества, которые стали неотъемлемой частью жизни. Социальные сети, через которые человек не получает удовольствия от реальной жизни, и, конечно же, проблема взаимоотношений между родителями и детьми.

«Люди в черном: Интернэшнл» (2019)

Выбирая, что посмотреть в отпуске, не забудьте о продолжении знаменитой фантастической ленты. Феликс Гэри Грей снял новый фильм, и в нем снова вызов для тайной организации! Но на этот раз обезвреживать придется не пришельцев, а кого-то из своей команды. Справятся ли герои? Тем более, что теперь в паре мужчина и леди (Тесса Томпсон и Крис Хемсворт). Фильм наполнен невероятными спецэффектами и юмором.