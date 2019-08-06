«Черное лето» для российских властей 6.08.2019, 13:06

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Как российская блогосфера отреагировала на взрывы на складе Минобороны.

Пожар и взрывы на складе Минобороны под Ачинском начались 5 августа. Минобороны сообщило, что причиной взрывов стало возгорание склада с пороховыми зарядами к артиллерийским боеприпасам. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км от места ЧП, эвакуированы близлежащие поселки. Серьезная ситуация сложилась в самом Ачинске. Многие жители самостоятельно попытались выбраться из города, на дорогах возникли пробки.

Cайт Kasparov.ru cобрал реакцию российский соцсетей на это событие.

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти":

"Горящий в Красноярском крае военный склад хотели расформировать к 2022 году — Минобороны РФ

Губернатор Красноярского края не исключил возможности увеличения площади пожара в зоне склада с боеприпасами в Ачинске

Из-за пожара на складе под Ачинском планируется эвакуировать 16,5 тыс. человек — источник

Один человек числится пропавшим без вести после взрывов в Красноярском крае

Губернатор региона Александр Усс добавил, что пропавший без вести является гражданским. По его словам, общее количество обратившихся за медицинской помощью — 12 человек. Угрозы для их жизни и здоровья нет".

Телеграм-канал "Не врать и не воровать":

"Красноярский губернатор: "Есть определенные проблемы с самим городом Ачинском".

Телеграм-канал Daily storm:

"Количество пострадавших при взрывах на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 12, в их числе четверо военных, сообщает ТАСС. Глава региона Александр Усс заявил, что один человек числится пропавшим без вести.

По его словам, режим ограниченного пребывания в районе взрыва будет сохранен до 16:00 по московскому времени".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС…"

Прямо не лето у нас в стране, а какой-то бег с препятствиями, преодоление экстремальной зоны.

Сначала случилось наводнение. Затем пошли лесные пожары. Вскоре дым от них накрыл огромную территорию. Тут же пошли новые наводнения. А теперь вот взрывы боеприпасов на военном складе в Ачинске. Власти эвакуируют в 100-тысячном городе каждого десятого жителя.

Если наводнения и пожары власти еще могут списывать на природу, то со взрывами в воинской части такого точно не получится. Здесь уже разгильдяйство властей.

Если, конечно, эти взрывы не прикрытие воровства с военных складов. В нашей державе все может быть. Много есть в ней глубин, существование которых сложно заранее охватить мыслью".

Александр Плющев:

"А тут еще Ачинск.

"Нам ничего не говорят, люди боятся, что огонь доберется до складов с химическими боеприпасами", — рассказала NGS24.RU местная жительница".

27 сентября 2017 г. президенту Российской Федерации доложено о полной ликвидации химического оружия РФ".

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"Пожар и серия взрывов на складе боеприпасов в Сибири

В Путинской РФ продолжается "черное лето 2019". На этот раз — Красноярский край, где сегодня днем загорелся склад боеприпасов в войсковой части недалеко от деревни Каменка.

Пожар привел к мощным взрывам и эвакуации нескольких населенных пунктов. На фоне происшествия транспорт к месту инцидента ходить перестал, поэтому власти предложили местным жителям "спасаться пешком".

В результате пожара и взрывов пострадали семь человек.

Наводнения и лесные пожары правящий режим благополучно списал на "стихийные бедствия, против которых не попрешь — нецелесообразные траты". А на что можно списать пожар на военном складе? Кроме как на некомпетентность управленцев и физическое истощение инфраструктуры, не на что.

Хотя есть и еще один вариант: поджог склада был произведен целенаправленно, с целью сокрытия распилов и воровства со стороны командного состава..."

Егор Седов:

"В третий раз за лето отличился красноярский губернатор.

"Есть определенные проблемы с самим городом Ачинском..."

Определенные. Проблемы.

Ага, очень-очень определенные.

Если сам чувствуешь, как прозвучит твое заявление, лучше его не делай. Зачем существует штат пресс-секретарей?

Но, видимо, не чувствует...

И вспомнился мне тут замечательный фильм (всем рекомендую) "Король говорит!"

Фильм исторический. Принц Георг страдал заиканием, что как-то не очень соответствовало его роли. И заикание пришлось лечить. А заодно — и некоторую спесь (это как же так — простолюдин-доктор будет ему, принцу, приказывать?!)

А потом — внезапно! — случилось так, что он стал королем. И наступил 1939 год, и пришлось ему делать заявление — возможно, самое важное из сделанных британскими королями заявлений. Он прочел его без запинки...

Да, речь немножечко о другом. Губернатор заиканием не страдает, там иная история. Но... В общем, после первого случая можно было бы чему-то и научиться. Но это же не британский принц!.."