Для езды на электросамокатах придется сдавать на права и проходить техосмотр? 12 6.08.2019, 13:13

2,666

В ПДД Беларуси готовят изменения.

Этим летом произошел сильный всплеск популярности электрических самокатов. Во-первых, снизились цены - начинаются от 450 рублей. Во-вторых, в Минске открылось сразу нескольких сервисов по поминутной аренде электросамокатов, пишет kp.by. Такая система называется кикшеринг. Через специальное приложение можно найти ближайший самокат, покататься на нем и затем оставить в любом месте - деньги за использование спишутся с банковской карты. (Цена вопроса - 15 - 30 копеек в минуту.) Отличный сервис!

Но появилась и проблема: электросамокаты ездят быстро, а значит, увеличивается риск травматизма. Например, недавно камера фотофиксации скорости, установленная на Орловской улице, зафиксировала человека, который мчался на самокате по проезжей части со скоростью 75 км/ч. Самокат был личный, а арендные самокаты разгоняются только до 25 км/ч.

А еще появились первые случаи, когда «водители» самокатов врезались в других людей, что заканчивалось травмами. В МВД задумались о поправках в ПДД, которые не менялись с 2015 года: мол, пора что-то делать с самокатами. И вот что предлагают.

Первое: хотят ввести понятие «средство персональной мобильности». Сюда будут относить электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, которые разгоняются не больше 25 км/ч. Их «водители» будут приравниваться к пешеходам. То есть на таких штуках ездить можно будет везде, где дозволено передвигаться пешеходу. Пересекать переходы на средствах персональной мобильности можно будет со скоростью идущего шагом пешехода - не выше. Если возле тротуара есть велодорожка, ехать нужно будет по ней, а не по тротуару.

Мощные электросамокаты хотят приравнять к мопедам. А именно: мопедами будут считаться двухколесные транспортные средства с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что 90% продающихся сегодня в Беларуси электросамокатов имеют паспортную мощность свыше 0,25 кВт. А значит, по новым ПДД они будут считаться мопедами. Примерно та же история и с мини-гироскутерами: 90% моделей имеют заявленную мощность выше 0,25 кВт. Сюда же попадают и самые популярные модели электровелосипедов, на которых педали помогает крутить моторчик.

- Планируется, что, пользуясь устройствами, которые развивают скорость до 25 км/ч, люди будут приравниваться к пешеходам. Если это более мощные устройства с электродвигателями, то это уже транспортные средства, которые будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые необходимо водительское удостоверение, техосмотр и страховка, - подтвердил задумку в эфире телеканала СТВ официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей. - Изменения в законодательство подготовлены, в ближайшее время они вступят в силу.

Все, что выше 4 кВт, уже будет считаться мотоциклом. Отдельные модели самокатов подпадают и сюда. Например, некоторые продаваемые сегодня модели самокатов имеют заявленную мощность в 5 - 6 кВт и способны разгоняться до 100 км/ч! Правда, стоят такие средства передвижения 5 - 8 тысяч рублей!

Если поправки в ПДД вступят в силу в таком виде, любителям электросамокатов и гироскутеров придется несладко. Напомним: ездить на мопеде можно с 16 лет, а на управление им нужны права категории AM. Если уже есть права любой другой категории, то категория AM уже «встроена». Если нет - нужно будет сдавать теорию и практику в ГАИ (учиться в автошколе не нужно, но ПДД придется выучить самостоятельно). По действующим ПДД, на мопеде нельзя ехать дальше метра от правого края проезжей части (кроме объезда препятствия и поворота налево). Шлем обязателен. Водителю мопеда запрещается ездить по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. А днем обязательно всегда включать фары.

А еще на самокате-«мопеде» нужно будет пройти техосмотр: цена вопроса - 9 рублей. Хорошо, что на за мопед не надо платить госпошлину. В любом случае как все будет происходить на практике - пока непонятно.

Что еще изменится для велосипедистов

Еще один важный момент - когда велосипедисту нужно спешиваться. Согласно нынешним ПДД, это надо делать всегда, хотя многие велосипедисты уверены, что это не так. Мол, если пешеходный переход дублируется велодорожкой, то пересекать проезжую часть можно, не слезая с велосипеда. Но на самом деле это далеко не всегда так, надо внимательно смотреть каждый раз на знаки. Теперь ситуацию хотят упростить: спешиваться придется только при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода. В остальных случаях можно ехать, не слезая с велосипеда, но не быстрее скорости идущего пешехода.

В ПДД хотят прописать зеленую дорожку для велосипедистов. Напомним, такая разметка на многих перекрестках появилась уже давно - ее называли экспериментальной. Но многих водителей она вводит в заблуждение. Дело в том, что ее нет в нынешних ПДД, а значит - не понятно с чем ее есть.

Также велосипедистов и мопедистов в темное время суток обяжут надевать светоотражающий жилет.