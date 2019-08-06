Медики нашли способ вырастить зубы 6.08.2019, 13:37

2,126

Красивая здоровая улыбка — мечта каждого человека.

Однако природа «подарила» всего лишь два набора зубов. При отсутствии должного ухода они ломаются, крошатся или же полностью выпадают. Однако не стоит спешить «вставлять» протезы. Медики нашли способ вырастить зубы, пишет сайт orthodox.od.ua.

Специалистам удалось выявить важные механизмы, которые «выключились» во время человеческой эволюции. Один из этих регуляторов сделал революционный переворот в стоматологии. Открытие поможет контролировать формирование и развитие зубных корней.

К таким результатам учёные пришли после изучения черепа неандертальцев. Оказывается, они обладали длинным корневым стволом, который был гораздо крепче, чем у современного человека. Медики считают, что причиной этому является воздействие особого рациона питания на функционирование белков.

По словам медиков, вещество Ezh2 приводит челюсть в равновесие: зуб растет здоровым и правильно прижимается к костям черепа. Исследователи уже испытали уникальные свойства этого элемента на грызунах: результат оказался положительным.

Медики заявили, что в скором времени они будут готовы выращивать полноценный зуб для человека. Врачи рассказали, что сначала произойдёт регенерация корня, чтобы на нём закрепить коронку. Это очень длительный и трудоёмкий процесс, поэтому берегите свои зубы и улыбайтесь на все 32!